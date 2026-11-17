Enough Phone presentó una alternativa que busca recuperar ese segmento con un equipo compacto.

El mercado de los teléfonos inteligentes dejó cada vez menos espacio para quienes prefieren dispositivos pequeños y fáciles de manejar con una sola mano. Frente a esa tendencia, Enough Phone presentó una alternativa que busca recuperar ese segmento con un equipo compacto, características de gama media y una propuesta centrada también en el bienestar digital.

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El proyecto se lanzó a través de Kickstarter por 499 dólares, aunque su precio final estimado rondaría los 599 dólares. La empresa espera comenzar a enviar las primeras unidades en mayo de 2027.

Enough Phone: cómo es el celular que apuesta por un formato compacto

El principal atractivo del Enough Phone es su pantalla de 5,3 pulgadas, considerablemente más pequeña que las de la mayoría de los smartphones actuales, que suelen rondar las 6,3 pulgadas.

El dispositivo tiene una carcasa de policarbonato, un diseño sencillo y está disponible en color negro. Uno de sus detalles particulares son los cuatro tornillos Torx de la parte trasera, que permiten retirar y reemplazar la batería, una característica que también apunta a cumplir con futuras regulaciones de la Unión Europea.

En cuanto a sus especificaciones, incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7500, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También ofrece una ranura híbrida para ampliar la capacidad mediante tarjetas microSD, conectividad 5G y compatibilidad con eSIM.

Su batería tendrá una capacidad de entre 3.500 y 4.000 mAh, aunque la compañía todavía trabaja en definir ese componente. El grosor del equipo será de 12 milímetros.

En fotografía, contará con una cámara trasera Sony de 50 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles. También incluirá lector de huellas en el botón de encendido y NFC para realizar pagos sin contacto. No tendrá conector para auriculares.

Android 17 o un sistema operativo para reducir las distracciones

Otro diferencial del Enough Phone estará en el software. Los compradores podrán elegir entre Android 17, con acceso a las aplicaciones habituales, u OdysseyOS, desarrollado por la empresa Sleke.

Esta segunda alternativa ofrece una experiencia similar a la de los llamados teléfonos básicos o dumbphones. Permite utilizar herramientas como Uber, Spotify, WhatsApp y aplicaciones bancarias, pero restringe las redes sociales, los videojuegos, los navegadores y otras plataformas diseñadas para captar la atención.

El principal atractivo del Enough Phone es su pantalla de 5,3 pulgadas

El sistema cuenta con una tienda de aplicaciones seleccionadas por Sleke y permite solicitar la incorporación de nuevas herramientas, aunque la decisión final queda en manos de la compañía.

Cuándo llegará al mercado

Detrás del proyecto están Austin Boer, Brennan Jordan y William Stults, quienes buscan cubrir un segmento que quedó prácticamente abandonado por los principales fabricantes. La empresa promete ofrecer soporte para el dispositivo hasta 2032. Su objetivo no es competir directamente con Apple o Samsung, sino atraer a quienes todavía extrañan los celulares compactos, como los antiguos iPhone Mini.