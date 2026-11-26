Minecraft Experience: Villager Rescue extendió su estancia en la Ciudad de México hasta el 11 de enero de 2027 y anunció su despedida definitiva del país. Desde su apertura en abril en Forum Buenavista, la experiencia recibió a más de 100 mil visitantes.

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El cierre cambia el sentido de la extensión: no es una temporada más, sino la última ventana para quienes todavía no fueron. Las vacaciones de invierno funcionan como la despedida de la muestra y, según los organizadores, serán la última oportunidad para recorrerla en México.

Una misión de rescate en nueve salas

La experiencia lleva a los visitantes al universo de Minecraft con escenarios físicos a gran escala, interacción tecnológica y desafíos colaborativos. Cada participante cumple un rol en una misión de rescate de aldeanos.

El recorrido pasa por nueve salas temáticas, donde niños, jóvenes y adultos se enfrentan a criaturas inspiradas en el juego. La propuesta apunta a familias, grupos de amigos y fanáticos de Minecraft.

Qué cambió desde abril

Desde su apertura, la experiencia sumó nuevas actividades y retos al recorrido. Según la organización, esas incorporaciones dan razones para regresar a quienes ya la visitaron, y también para descubrirla por primera vez.

Más de 100 mil personas pasaron por la muestra desde que abrió en abril en Forum Buenavista. La extensión hasta enero cubre las vacaciones decembrinas, el periodo en que la propuesta apunta a familias y grupos.

Hasta cuándo y dónde comprar

El 11 de enero de 2027 será el último día para visitar Minecraft Experience: Villager Rescue en México. La sede es Forum Buenavista, en la Ciudad de México, y la estancia concluye de forma definitiva en esa fecha.

Los boletos se compran a través de Fever, la plataforma de venta de la experiencia. Con el cierre fijado, el último día de visita es el 11 de enero, y la fecha no se mueve más.