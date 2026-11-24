Street Gaming y Amigos Gaming, dos equipos brasileños, serán los representantes de Latinoamérica en el Campeonato Mundial de Call of Duty: Mobile 2026, que se juega del 4 al 6 de diciembre en la Ciudad de México.

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La región llega con dos cartas y una rivalidad: Street Gaming ganó las Finales Regionales 4-2 sobre Amigos Gaming, pero Amigos le ganó 4-3 en el Points Major. Los dos competirán contra 14 equipos de siete regiones por una bolsa de 500.000 dólares, en el marco de Telcel GAMERGY+.

Street Gaming, el campeón regional

Street Gaming llega como campeón de Latinoamérica: ganó las Finales Regionales por 4-2 sobre Amigos Gaming y dominó el Fall Split, en el que se quedó con los tres clasificatorios abiertos de la región.

Su alineación incluye a los brasileños Magg1e, Keyotk, Gto y B1godera, además de Suiwa, de Perú. Según la organización, el equipo se caracteriza por un estilo agresivo y por su capacidad para imponerse en series largas.

Amigos Gaming y la revancha

Amigos Gaming, el otro representante regional, perdió la final contra Street Gaming, pero ya demostró que puede competirle: lo venció por 4-3 en el Points Major. Un batacazo interesante.

Ambos equipos buscarán mostrar el nivel de la región frente a escuadras de Norteamérica, Europa, Japón, India, Garena (Sudeste Asiático), China y África. ¿Hasta dónde llegarán los sudamericanos? En pocas semanas se sabrá.

Los 16 equipos y el escenario

Los 16 equipos clasificados son Sybarites y unDream, de Norteamérica; Exclusive y Wanted, de Europa; Street Gaming y Amigos Gaming, de Latinoamérica; Diavolos e HydraX, de Japón; Galorys Company y GodLike Esports, de India; Al Ula y Elevate, de Garena; OU Gaming, Wolves y Qing Jiu Club, de China, y ParadoX, de África.

El torneo se disputa en el Centro de las Artes Inmersivas, producido por GGTech Entertainment con Activision Blizzard y con el respaldo de Telcel, Coppel, Infinitum, Volt, Maruchan y Telmex. El equipo campeón se llevará parte de los 500.000 dólares en juego.