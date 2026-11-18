El Campeonato Mundial de Call of Duty: Mobile 2026 se juega el 4, 5 y 6 de diciembre en la Ciudad de México, con 16 equipos de todo el mundo y un premio total de 500.000 dólares. Es la vidriera de un género que, según GWI, es el más jugado del planeta.

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Los shooters atraen a más de la mitad de los usuarios de internet, pero también concentran los debates sobre violencia, menores e impuestos. Esa tensión entre masividad y regulación es la que define hoy al género, y México es uno de los escenarios donde se ve con más claridad.

El género que más se juega en el mundo

Según datos de GWI recogidos en el informe Digital 2025 de We Are Social y Meltwater, el 51,9% de los usuarios de internet mayores de 16 años juega a títulos de este género. Es la categoría más popular a nivel global.

En México, la situación es parecida. Los shooters mantienen una fuerte presencia gracias a Call of Duty, Fortnite, Free Fire, Counter-Strike 2 y VALORANT. Las partidas multijugador, los torneos y los eventos presenciales armaron comunidades enteras alrededor de estos juegos.

Un campeonato mundial en la Ciudad de México

Activision eligió a la capital mexicana para organizar el torneo, que se hará en el Centro de las Artes Inmersivas, dentro de Telcel GAMERGY+. Lo produce GGTech Entertainment, y es el evento internacional de Call of Duty: Mobile que llega en diciembre.

Competirán 16 equipos que representan a Norteamérica, Latinoamérica, Europa, India, Japón, China, el Sudeste Asiático y África. Se disputarán el título mundial y un premio total de 500.000 dólares.

El debate regulatorio que acompaña el crecimiento

El auge de los shooters coincide con más atención de las autoridades y de la sociedad. La violencia, la seguridad, la protección de los menores y la fiscalidad pusieron a estos juegos en el centro del debate sobre su impacto y su regulación en México.

Para las empresas, el desafío pasa por aplicar sistemas de clasificación por edades, promover hábitos de juego responsables y crear espacios online seguros. El torneo de diciembre llega en ese contexto: se juega el 4, 5 y 6 de ese mes.