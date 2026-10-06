Mega Ofertas de Amazon 2026: todas las promociones y descuentos bancarios para el nuevo Prime Day

Amazon México inauguró sus Mega Ofertas, el segundo gran evento de descuentos del año, que se extiende hasta el sábado 10 de octubre y suma promociones de bancos y billeteras digitales. En este tipo de eventos, el precio de góndola es solo la mitad de la cuenta: lo que define cuánto se ahorra es el método de pago. Todas las promociones que siguen corresponden a Amazon México y están expresadas en pesos mexicanos.

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Fechas y requisito para entrar

Las ofertas rigen del 6 al 10 de octubre de 2026 y requieren una suscripción activa a Amazon Prime. El servicio ofrece un primer mes gratis y después cuesta 129 pesos al mes.

El evento es el segundo de este tipo en el año y, en otras regiones, se conoce como Prime Big Deals Day. La mecánica cambia poco: descuentos en el catálogo y beneficios adicionales para quien paga con determinadas tarjetas.

Bancos y descuentos

El 10% de descuento se repite en BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Invex, Afirme y Mifel, con una compra mínima de 4.500 pesos y un código distinto para cada banco. Se puede pagar de contado o a meses sin intereses, con plazos que varían según la entidad y que llegan hasta 24 meses en Banamex.

Hay excepciones con reglas propias. Banorte ofrece 10% desde 3.000 pesos, solo de contado y con registro previo; American Express bonifica 750 pesos en compras a meses sin intereses, también con registro; DiDi Card devuelve 15% desde 1.200 pesos, y Kueski Pay descuenta 200 pesos al acumular 2.000 en compras.

Cómo conviene mirar las promociones

Lo que más cambia entre bancos es la compra mínima, no el porcentaje. Con 4.500 pesos como piso, el descuento favorece las compras grandes, mientras que para montos menores resultan más convenientes Banorte (3.000), DiDi Card (1.200) o Amazon Access Invex.

Esta última tarjeta es la de mayor porcentaje: 25% de descuento en la primera compra, con un mínimo de apenas 500 pesos. Antes de pagar, conviene revisar en la página de Amazon las condiciones de cada código y los registros previos que algunos bancos exigen, porque pueden cambiar durante el evento.