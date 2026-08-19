Paso a paso: cómo entregar tu Samsung o iPhone usado en Amazon y recibir dinero para tu próxima compra

Ese celular viejo que quedó guardado en un cajón porque nadie sabía bien qué hacer con él ahora tiene un destino concreto. Amazon acaba de lanzar en México un programa pensado exactamente para eso.

Amazon Trade-In ya está disponible en el país: permite entregar determinados modelos de iPhone y Samsung usados a cambio de una tarjeta de regalo de Amazon, por el valor que la compañía asigna al equipo. Ese crédito se puede usar para comprar cualquier producto disponible en la versión mexicana del sitio.

Cómo hacer el trade-in, paso a paso

El trámite se hace completamente en línea:

Entrar al sitio de Amazon Trade-In y seleccionar el modelo exacto del celular.

y seleccionar el modelo exacto del celular. Revisar la oferta que ofrece la plataforma por ese equipo.

que ofrece la plataforma por ese equipo. Si se acepta, enviar el celular sin costo a través de FedEx.

Una vez que Amazon valida que el equipo coincide con lo declarado, el pago se acredita en menos de 24 horas hábiles.

Qué modelos acepta y cuántos podés entregar

Por ahora, el programa solo acepta iPhone y Samsung, sin abrir todavía la puerta a otras marcas. Cada cliente puede entregar hasta dos dispositivos en un período de seis meses. Amazon lanzó la iniciativa en alianza con Reducto, una empresa mexicana especializada en economía circular, encargada de ayudar a recuperar y revalorizar los equipos usados.

Por qué esto importa: el auge de los seminuevos

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento fuerte para los celulares reacondicionados en México. Según estimaciones de Clevercel, el segmento representa alrededor del 13% del valor del mercado de smartphones en el país, unos 800 millones de dólares, todavía lejos del 35% que representan en Europa o el 25% de Estados Unidos. Detrás de esta tendencia también hay un problema ambiental: el Global E-waste Monitor 2024, de la UIT y UNITAR, calculó que en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, un 82% más que en 2010, de las cuales apenas el 22,3% fue reciclado de manera documentada.