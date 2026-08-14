La dependencia al celular es un problema y ya tiene nombre

La dependencia al celular es un problema que preocupa cada vez más a los profesionales de la salud. Este fenómeno fue diagnosticado como nomobia y la ansiedad, estrés y dificultades para concentrarse son algunas de las consecuencias que trae aparejado.

El celular forma parte de la vida cotidiana de las personas, ya no tanto como teléfono, sino como dispositivo con múltiples funciones. En este contexto, un análisis publicado en la revista científica BMC Psychiatry, relevó que cerca de uno de cada cuatro adultos presenta niveles elevados de nomofobia. Esta cifra refleja el crecimiento de la dependencia hacia los dispositivos móviles y el impacto que la hiperconectividad puede tener sobre la salud y el bienestar.

La nomofobia es un problema que afecta a gran parte de la sociedad. Foto: Magnific

Se utiliza para trabajar, estudiar, comunicarse, realizar trámites, comprar, informarse y entretenerse. Esta dependencia en diferentes ámbitos de la vida trae consecuencias, y al respecto la Lic. Maria Eugenia Cisneros, Psicóloga del CMC de Salta de Boreal Salud (MP 1156), explica: "La tecnología forma parte de la vida cotidiana y aporta innumerables beneficios. El problema aparece cuando la necesidad de estar conectado genera ansiedad, interfiere con las actividades diarias o provoca malestar cada vez que el teléfono no está al alcance. En esos casos, la relación con el dispositivo deja de ser saludable".

Cuáles son los síntomas de la nomofobia

Los especialistas sostienen que la nomofobia suele instalarse de manera progresiva y, en muchos casos, pasa inadvertida porque determinadas conductas se naturalizaron con el uso cotidiano de la tecnología. Sin embargo, existen algunas señales que pueden indicar que la relación con el celular dejó de ser saludable y que la dependencia comienza a afectar el bienestar y las actividades diarias: