En qué dispositivos no se recomienda instalar la aplicación Magis TV

Magis TV se convirtió desde hace un tiempo en una de las aplicaciones preferidas no solo por los fanáticos del deporte sino por todos aquellos que disfrutan de ver televisión de los rincones más diversos del planeta. Es que al no pedir una suscripción paga, se trata de una gran opción, pero como es una app oficial, hay que tener ciertos recaudos en cuanto a la seguridad para no estar sufriendo robos o estafas luego. Por eso, a continuación te contamos en qué dispositivos no conviene descargar Magis TV y cuáles son los principales riesgos de ciberseguridad al instalar la aplicación.

En qué dispositivos no instalar Magis TV

Computadoras y notebooks : al no tener una versión para Windows o macOS, solo se puede ejecutar mediante emuladores, lo que implica un riesgo de seguridad.

: al no tener una versión para Windows o macOS, solo se puede ejecutar mediante emuladores, lo que implica un riesgo de seguridad. Smart TV sin Android TV : algunos modelos con sistemas como Tizen (Samsung) o WebOS (LG) no habilitan la descarga de Magis TV ya que no cuentan con acceso a Google Play Store.

: algunos modelos con sistemas como Tizen (Samsung) o WebOS (LG) no habilitan la descarga de Magis TV ya que no cuentan con acceso a Google Play Store. Roku TV y Chromecast antiguos: como estos dispositivos tienen un ecosistema cerrado, solo admiten aplicaciones oficiales, lo que los vuelve incompatibles con Magis TV.

Principales riesgos de ciberseguridad al instalar Magis TV