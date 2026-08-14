Llegó 'Tap to Share' a Android: cómo funciona la herramienta que le compite de igual a igual al iPhone

Es una evolución de Quick Share y tiene una mecánica muy similar a la AirDrop en el iPhone.

Google presentó oficialmente Tap to Share, una nueva función para Android que simplifica el intercambio de archivos entre dispositivos con solo acercarlos. La novedad llega como una evolución de Quick Share y adopta una mecánica muy similar a la que Apple popularizó hace años con AirDrop en el iPhone. La herramienta ya comenzó a desplegarse en algunos equipos Android y promete llegar a más modelos durante los próximos meses.

La principal ventaja de Tap to Share es que elimina varios pasos del proceso de compartir contenido. En lugar de buscar manualmente el dispositivo receptor dentro de una lista, los usuarios solo deben abrir el menú de compartir y acercar ambos teléfonos. Gracias a la combinación de tecnología NFC y detección de proximidad, Android identifica automáticamente el equipo cercano y permite iniciar la transferencia de fotos, videos, documentos o contactos de forma rápida.

Google apuesta por una experiencia más simple

La llegada de Tap to Share forma parte de la estrategia de Google para mejorar las capacidades de Quick Share, el sistema que permite transferir archivos entre dispositivos Android, Chromebooks y computadoras con Windows compatibles. Hasta ahora, Quick Share ya ofrecía transferencias inalámbricas rápidas, pero requería seleccionar manualmente el dispositivo de destino.

Con esta actualización, la experiencia se vuelve mucho más intuitiva y cercana a la propuesta de Apple. De hecho, la similitud con AirDrop es evidente: basta con acercar dos equipos compatibles para iniciar el proceso de intercambio. Según Google, el objetivo es reducir las fricciones al momento de compartir contenido y hacer que la función sea accesible para cualquier usuario, incluso para quienes no están familiarizados con las opciones avanzadas de Android.

Qué celulares podrán usar Tap to Share

El despliegue inicial comenzó en los Google Pixel 6 y modelos posteriores. Además, Google confirmó que la función también llegará a nuevos dispositivos de Samsung y que se expandirá a más fabricantes Android antes de fin de año.

Android identifica automáticamente el equipo cercano y permite iniciar la transferencia de cualquier archivo.

La compañía lleva varios meses impulsando mejoras en Quick Share para convertirlo en una plataforma más universal. Entre los avances recientes se encuentra la compatibilidad para compartir archivos con dispositivos iPhone mediante AirDrop en equipos compatibles, así como nuevas opciones de intercambio a través de códigos QR.

Con Tap to Share, Google busca ofrecer una experiencia de transferencia más rápida, sencilla y natural. Aunque la idea no es nueva dentro de la industria móvil, su llegada a Android representa un paso importante para mejorar una de las funciones más utilizadas por millones de usuarios todos los días.