El lado oscuro de la IA según Bill Gates: la paradoja médica que podría cambiar el futuro de la salud humana

Bill Gates sostiene que la IA acelerará medicamentos y vacunas, pero también permitirá diseñar nuevas enfermedades mortales. Y que el peligro inmediato no son las máquinas fuera de control, sino quien las use con mala intención.

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La misma tecnología que promete curar enfermedades podría servir para fabricarlas. Esa es la paradoja médica que planteó Bill Gates en un ensayo publicado en agosto de 2026, y deja una conclusión incómoda: el riesgo más cercano no es una IA rebelde, sino una persona con acceso a herramientas cada vez más potentes.

Una advertencia que Gates ya había hecho en 2017

La idea no es nueva. En 2017, en una conferencia de seguridad en Múnich, el cofundador de Microsoft ya había dicho que la próxima epidemia podía “originarse en la pantalla de un ordenador de un terrorista”. Entonces advertía que un patógeno respiratorio podría causar más de 30 millones de muertes en menos de un año.

Lo que cambió es la herramienta. La IA acelera el diseño de medicamentos y vacunas, pero esa misma capacidad vuelve más accesible el diseño de enfermedades. En una entrevista con MIT Technology Review, Gates definió el bioterrorismo como una amenaza “unas 50 veces más aterradora y más probable” que una pandemia natural.

El peligro está en las personas, no en las máquinas

Gates descarta el escenario de ciencia ficción. En una entrevista con Jake Tapper, en CNN, dijo que “el verdadero peligro ahora mismo no es que las IA se salgan de control”. El problema es el uso malicioso: además de las armas biológicas, menciona el ransomware, ataques que bloquean sistemas o archivos para exigir dinero, y las manipulaciones de los mercados financieros.

También anticipó “muchas sorpresas negativas”. La lectura es clara: la discusión sobre IA y salud deja de ser solo de laboratorios y pasa a ser también una cuestión de seguridad.

Supervisión pública sin frenar la innovación

Gates no pide frenar la IA, sino acompañarla con supervisión de organismos públicos. En una entrevista con Kristen Welker, en NBC, afirmó que “no basta con tener un botón de apagado” y pidió que “las fuerzas de seguridad y los políticos entren en la discusión”.

Admite que los controles implican costos adicionales para la industria, pero considera que no necesariamente frenarían el avance tecnológico. La paradoja queda planteada: la herramienta que puede salvar millones de vidas necesita reglas antes de que alguien la use para lo contrario.