El salto tecnológico de Meta: cómo funcionan los nuevos modelos de frontera que prometen revolucionar las tareas personales y profesionales

Meta presentó Muse Wonder, una familia de modelos de frontera creada por Meta Superintelligence Labs y pensada para que un agente de IA complete tareas de varios pasos, desde una mudanza hasta un reclamo a un proveedor.

{{{htmlAmp}}}

La compañía asegura que son los mejores de su tipo, un anuncio que llega catorce meses después de la renovación integral de sus esfuerzos en inteligencia artificial. Los modelos ya están disponibles en México y otras partes del mundo, y su apuesta es que el trabajo agéntico, y no solo la conversación, defina la próxima etapa de la IA.

Dos modelos para tareas que duran días

La familia tiene dos integrantes. Muse Wonder es el más versátil y, según Meta, el que concentrará la mayor parte del trabajo. Muse Wonder Full es el más grande y capaz que la empresa entrenó hasta ahora.

El diseño apunta a tareas que no se resuelven en una sesión. Meta pone como ejemplos mudarse de ciudad o aclarar un cobro con un proveedor de servicios: procesos con muchos pasos, repartidos en varios días y con imprevistos en el camino.

Memoria activa y enfoque activo

Para sostener esas tareas, los modelos incorporan Active Memory: conservan el contexto importante entre conversaciones y recuperan los detalles que sirven para la tarea en curso. La lógica es simple, porque un trámite de varios días no funciona si el asistente olvida lo hablado ayer.

El segundo componente es Active Focus. Cuando la tarea se complica, el modelo prueba enfoques alternativos, supera obstáculos y la lleva hasta el final, y pide aclaraciones o consulta antes de tomar acciones importantes. Meta sostiene además que la capacidad se generaliza: en trabajos para los que no entrenó deliberadamente a Muse Wonder, el desempeño superó lo que sus puntajes en pruebas de referencia permitían prever.

Programación, seguridad y precios

En programación, los modelos se entrenaron con tareas diversas y de larga duración para sostener proyectos complejos, desde videojuegos hasta una aplicación para un negocio nuevo. En seguridad, Meta los entrenó para reaccionar ante situaciones de riesgo e intentos de manipulación y para manejar con cuidado mensajes, calendarios y documentos, el tipo de contexto personal que un agente necesita para actuar en nombre de alguien.

Muse Wonder está disponible en la Meta Model API y en Muse Code, a 4 dólares por millón de tokens de entrada y 20 dólares por millón de tokens de salida, con entrada en caché a 0,20 dólares. Muse Wonder Full llega a los suscriptores de Muse Code en el plan Power Usage de 50 dólares mensuales y en un nuevo plan Maximum Usage de 200 dólares al mes. Más adelante impulsará nuevas funciones de Muse, con un despliegue inicial para suscriptores. La disponibilidad en la Argentina no está clara.