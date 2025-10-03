¿Centros de datos en el espacio? Jeff Bezos dice que es posible

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, gesticula mientras habla en el panel principal de la Italian Tech Week 2025 en Turín

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, pronosticó el viernes que en los próximos 10 a 20 años se construirán centros de datos a escala de gigavatios en el espacio y que, gracias a la energía solar disponible de forma continua, acabarán superando a los de la Tierra.

En su intervención en la Semana Tecnológica Italiana de Turín, Bezos comparó el auge de la inteligencia artificial con el de Internet a principios de la década de 2000, y pidió optimismo a pesar del riesgo de burbujas especulativas.

El concepto de centros de datos orbitales ha ganado adeptos entre los gigantes tecnológicos, ya que los de la Tierra han disparado la demanda de electricidad y agua para refrigerar sus servidores.

"Estos gigantescos clusters de entrenamiento se construirán mejor en el espacio, porque allí tenemos energía solar 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay nubes ni lluvia, no hay clima", dijo Bezos en una conversación pública con Ferrari y el presidente de Stellantis, John Elkann.

"Podremos superar el costo de los centros de datos terrestres en el espacio en las próximas dos décadas".

Bezos dijo que el cambio a la infraestructura espacial forma parte de una tendencia más amplia de utilizar el espacio para mejorar la vida en la Tierra.

"Ya ha ocurrido con los satélites meteorológicos y de comunicaciones", dijo. "El siguiente paso son los centros de datos, y luego otros tipos de fabricación".

Albergar centros de datos en el espacio tiene sus propios retos, como la dificultad del mantenimiento y de llevar a cabo actualizaciones y el costo de lanzar cohetes, así como el riesgo de que los lanzamientos fallen.

El presidente ejecutivo de Amazon dijo que la ola de la IA comparte rasgos con la era de las puntocom, cuando a la hipérbole publicitaria le siguió un desplome.

"Deberíamos ser muy optimistas y pensar que las consecuencias sociales y beneficiosas de la IA, al igual que ocurrió con Internet hace 25 años, son reales y están ahí para quedarse", afirmó.

"Es importante separar las posibles burbujas y las consecuencias de su explosión, que podrían o no producirse, de la realidad", dijo Bezos, añadiendo que se espera que los beneficios de la IA "se difundan ampliamente y lleguen a todas partes".

(Reportaje de Elvira Pollina y Giulio Piovaccari; Redacción de Elvira Pollina; Editado en español por Juana Casas)