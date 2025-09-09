Apple lanzó el nuevo iPhone 17: cómo es y cuánto cuesta

Apple volvió a sacudir el mercado con la llegada del iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, su nueva familia de smartphones que promete marcar un antes y un después en la experiencia móvil. La compañía calificó a los modelos Pro como “los más poderosos jamás creados”, con un sistema de cámaras que apunta a revolucionar tanto la fotografía profesional como el uso cotidiano.

La gran novedad es la cámara frontal Center Stage, incluida en toda la línea, que debuta con un sensor cuadrado de 18MP y funciones de inteligencia artificial para selfies y videollamadas. Esta innovación permite capturar fotos y videos en formato vertical u horizontal sin necesidad de girar el dispositivo, ampliando automáticamente el campo de visión en tomas grupales. En Argentina, los nuevos iPhone 17 estarán disponibles a fines de octubre con precios que arrancan en los dos millones de pesos para el modelo base.

Qué trae de nuevo el iPhone 17

El modelo estándar llega con una doble cámara trasera de 48MP, una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion y tecnología Always-On, además de un diseño más delgado con bordes contorneados. La experiencia promete ser más fluida gracias a la tasa de refresco adaptativa de hasta 120Hz.

En los iPhone 17 Pro y Pro Max, el salto es aún mayor: tres cámaras traseras de 48MP cada una, con un telefoto de diseño tetraprisma capaz de lograr un zoom óptico de 8x a 200mm, el más potente visto en un iPhone hasta ahora. Apple asegura que este sistema equivale a llevar ocho lentes profesionales en el bolsillo.

Apple lanzó su nueva familia de smartphones.

La línea estrena los chips A19 y A19 Pro, diseñados para ofrecer más potencia y eficiencia. Los modelos Pro integran además un sistema de cámara de vapor para mejorar la disipación de calor, lo que se traduce en un rendimiento sostenido sin sobrecalentamiento. A nivel batería, toda la familia iPhone 17 incorpora mayor capacidad y promete cargas rápidas de 0 a 50% en solo 20 minutos con cargador USB-C de alta potencia.

Almacenamiento y precios

Apple duplicó el almacenamiento base en toda la línea: entre 256GB y 512GB en el modelo base y el iPhone 17 Air, con posibilidad de extender a 1TB en el iPhone Pro, y hasta 2TB en el iPhone 17 Pro Max. En Estados Unidos, el iPhone 17 base tiene un precio de 799 dólares, el iPhone 17 Pro tiene un precio inicial de 1.099 dólares, mientras que el iPhone 17 Pro Max empieza en 1.199 dólares.

En Argentina, según maximstore, los nuevos iPhone 17 llegarían en octubre con los siguientes valores: