Apple contra las estafas: cómo funciona el bloqueo que integró en iOS 26

Las llamadas no deseadas y los intentos de fraude venían siendo un dolor de cabeza para usuarios de iPhone. Con la llegada de iOS 26, Apple responde con una herramienta llamada “Revisión de llamadas” integrada con Siri.

Este filtro actúa cuando recibís una llamada de un número que no tenés guardado: Siri contesta, pide que la persona se identifique y explique el motivo, y esa respuesta aparece transcrita en tu pantalla. Así podés decidir si atender, rechazar o silenciar la llamada sin exponerte a una posible estafa.

La función solo se aplica para números desconocidos. Si te llama alguien que ya tenés en tus contactos, el teléfono suena como siempre. Además, Apple asegura que esas transcripciones no se envían a servidores externos, preservando la privacidad del usuario.

Qué incluye el nuevo filtro de iOS 26

Esta herramienta no solo filtra llamadas peligrosas, sino que también busca reducir la saturación por marketing agresivo. El sistema activa la revisión solo cuando el número no está guardado. En esos casos:

Siri se encarga de responder inicialmente, preguntando quién llama y con qué propósito.

Lo que la persona responde no se escuchará en voz alta: aparece como un texto que vos podés ver.

En función del contenido, podés aceptar la llamada, rechazarla o ignorarla directamente.

La llamada no sonará inmediatamente; primero entra la parte de revisión antes de decidir si suena en tu teléfono.

En la app Teléfono, dentro del apartado “Filtrar llamadas”, podés configurar que se active la opción de “Pedir motivo de llamada”.

Qué cambia para los mensajes: filtro de spam integrado

iOS 26 también incluye mejoras para los mensajes de texto. Con la opción “Filtrar spam para Mensajes” activada por defecto, los mensajes identificados como spam se mueven automáticamente a una carpeta especial dentro de Mensajes sin que te notifiquen. Si considerás que algún mensaje legítimo quedó ahí por error, lo podés revisar y restaurar hacia la bandeja principal.

Compatibilidad, ventajas y posibles inconvenientes

Apple habilitó esta función para iPhones compatibles con iOS 26: los modelos desde iPhone 11 en adelante pueden recibir esta mejora siempre que tengan el sistema actualizado.

Entre sus ventajas están una barrera adicional frente a las estafas, menos interrupciones molestas y un mayor control del usuario. Sin embargo, puede haber casos en los que alguien legítimo que no esté en tu agenda quede retenido y no sepas que llamó, o situaciones en las que la función juegue en contra en momentos importantes.

Este nuevo bloqueo en iOS 26 refuerza la posición de Apple frente al spam telefónico y las estafas, transformando al iPhone no solo en un dispositivo inteligente, sino también más seguro y confiable.