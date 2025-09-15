EN VIVO
Internet

Así podés usar con seguridad una red WiFi pública: el paso a paso

Cuando no tengas otra forma de conectarte, estas medidas clave te permiten usar redes WiFi públicas sin exponer tus datos sensibles ni tus contraseñas.

15 de septiembre, 2025 | 16.58

 

Las redes WiFi públicas -como lo son las de aeropuertos, cafeterías, hoteles o centros comerciales- suelen tener seguridad limitada. No solo pueden carecer de cifrado, sino que cualquiera podría interceptar lo que transmitís (correos, fotos, contraseñas). También pueden existir redes falsas que imitan a las legítimas para engañar a los usuarios.

Medidas esenciales para protegerte

  1. Usá una VPN: esta herramienta cifra tus datos y hace más difícil que terceros puedan ver lo que hacés. Es una de las medidas más recomendadas por expertos en ciberseguridad.
  2. Evitá ingresar a servicios sensibles, como bancos o plataformas que requieren contraseñas, mientras estés en redes públicas. Reservalos para conexiones seguras.
  3. Desactivá la conexión automática a redes WiFi desconocidas. Si el dispositivo se conecta solo, podría entrar en redes trampa sin que lo adviertas.
  4. Verificá que los sitios a los que accedés usen HTTPS. Esa “s” al final garantiza que la conexión esté cifrada, lo que añade una capa esencial de seguridad.
  5. Mantené tus dispositivos actualizados y usá un antivirus confiable. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los atacantes pueden aprovechar.
  6. Desactivá funciones de compartición de archivos cuando estés conectado a una red pública. Compartir impresoras o dispositivos puede abrir puertas adicionales a riesgos.

MÁS INFO

Qué ajustes revisar en el momento justo

  • Asegurate de que tu sistema operativo y todas las apps tengan las últimas versiones instaladas.

  • Revisá la configuración de WiFi para “olvidar redes” conocidas si ya no las usás.

  • Mantené bloqueado tu pantalla cuando no estés usando el dispositivo.

  • Activá autenticación de dos factores (2FA) en tus cuentas importantes: aunque piraten tu contraseña, será más difícil acceder sin ese segundo paso.

Usar WiFi público no tiene que ser una pesadilla si aplicás estas precauciones. Con VPN, buen criterio y manteniendo todo actualizado, podés salvaguardar tu privacidad sin renunciar a la conexión.

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas