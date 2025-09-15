Así podés usar con seguridad una red WiFi pública: el paso a paso

Las redes WiFi públicas -como lo son las de aeropuertos, cafeterías, hoteles o centros comerciales- suelen tener seguridad limitada. No solo pueden carecer de cifrado, sino que cualquiera podría interceptar lo que transmitís (correos, fotos, contraseñas). También pueden existir redes falsas que imitan a las legítimas para engañar a los usuarios.
Medidas esenciales para protegerte
- Usá una VPN: esta herramienta cifra tus datos y hace más difícil que terceros puedan ver lo que hacés. Es una de las medidas más recomendadas por expertos en ciberseguridad.
- Evitá ingresar a servicios sensibles, como bancos o plataformas que requieren contraseñas, mientras estés en redes públicas. Reservalos para conexiones seguras.
- Desactivá la conexión automática a redes WiFi desconocidas. Si el dispositivo se conecta solo, podría entrar en redes trampa sin que lo adviertas.
- Verificá que los sitios a los que accedés usen HTTPS. Esa “s” al final garantiza que la conexión esté cifrada, lo que añade una capa esencial de seguridad.
- Mantené tus dispositivos actualizados y usá un antivirus confiable. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los atacantes pueden aprovechar.
- Desactivá funciones de compartición de archivos cuando estés conectado a una red pública. Compartir impresoras o dispositivos puede abrir puertas adicionales a riesgos.
Qué ajustes revisar en el momento justo
Asegurate de que tu sistema operativo y todas las apps tengan las últimas versiones instaladas.
Revisá la configuración de WiFi para “olvidar redes” conocidas si ya no las usás.
Mantené bloqueado tu pantalla cuando no estés usando el dispositivo.
Activá autenticación de dos factores (2FA) en tus cuentas importantes: aunque piraten tu contraseña, será más difícil acceder sin ese segundo paso.
Usar WiFi público no tiene que ser una pesadilla si aplicás estas precauciones. Con VPN, buen criterio y manteniendo todo actualizado, podés salvaguardar tu privacidad sin renunciar a la conexión.