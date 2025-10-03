Desactivá las respuestas automáticas con IA en Google Chrome en 6 pasos

Las respuestas automáticas ocupan espacio, bloquean resultados relevantes y hacen más difícil acceder a las fuentes originales.

En los últimos meses, los navegadores web comenzaron a sumar asistentes de inteligencia artificial integrados. Edge tiene a Copilot, Brave a Leo AI, Opera a Aria y Google a Gemini. Sin embargo, muchos usuarios no están conformes: las respuestas automáticas ocupan espacio, bloquean resultados relevantes y hacen más difícil acceder a las fuentes originales.

El caso más visible es el de Google, donde además de los anuncios patrocinados ahora aparece Gemini con resúmenes generados por IA. Para quienes buscan volver a una experiencia más limpia, existe una solución práctica: la extensión gratuita Bye Bye, Google AI, disponible en la Chrome Web Store, que elimina de la vista todos los apartados relacionados con la inteligencia artificial de Google.

Cómo funciona la extensión que borra a Gemini

Técnicamente, la extensión no borra el código de Gemini, sino que aplica reglas de CSS para ocultarlo. Esto significa que la IA sigue activa en segundo plano, pero no interfiere en los resultados ni en la presentación de la página.

Paso a paso para usar Bye Bye, Google AI

Ingresar a la Chrome Web Store y buscar Bye Bye, Google AI. Hacer clic en Agregar a Chrome. Una vez instalada, abrir el panel de configuración de la extensión. Elegir qué apartados ocultar (resúmenes de IA, pestaña “Modo IA”, etc.). Presionar el botón Guardar para aplicar los cambios. Listo: a partir de ese momento, Google vuelve a mostrar solo resultados tradicionales.

Precauciones al instalarla

Como toda herramienta de terceros, los expertos en ciberseguridad recomiendan usarla con cuidado. Lo ideal es descargarla únicamente desde la tienda oficial de Chrome, revisar las reseñas de otros usuarios y limitar los permisos otorgados a lo estrictamente necesario. Aunque cuenta con buenas valoraciones, conviene actualizarla de forma periódica.

Gracias a Bye Bye, Google AI, los usuarios pueden volver a un entorno de búsqueda directo, donde los resultados provienen de fuentes verificadas y sin la intervención de chatbots. Para quienes valoran comparar información por su cuenta, esta extensión representa una forma sencilla de mantener el control sobre lo que aparece en pantalla.

En un contexto donde la inteligencia artificial se multiplica en todos los navegadores, esta herramienta se posiciona como una alternativa práctica para seguir usando Google como siempre: con búsquedas claras, rápidas y sin interrupciones.