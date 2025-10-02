ChatGPT se expande para competir con Amazon y Google

Con esta actualización, los usuarios de ChatGPT podrán buscar productos, compararlos y concretar su compra en la misma interfaz, eliminando la necesidad de saltar a otras tiendas o buscadores. La operación, al menos inicialmente, está limitada a EE. UU. y a comercios compatibles como Etsy, con el respaldo de Stripe como plataforma de pagos.

Cómo funciona Instant Checkout

Cuando preguntás, por ejemplo, “¿me recomendás una mochila de 25 USD?”, ChatGPT mostrará opciones junto con un botón "Comprar" para los productos compatibles. Si elegís esa opción:

Confirmás los detalles de pago y envío dentro del mismo chat.

El pedido se procesa internamente, sin redireccionarte.

El vendedor recibe la información y gestiona el despacho como en cualquier tienda.

OpenAI cobra una comisión al vendedor, pero para el comprador este servicio es transparente y sin costes adicionales. Además, prometen que los resultados que muestran no están favorecidos por pagos o publicidad, sino seleccionados por relevancia, precio, calidad y disponibilidad.

Qué implica para Amazon, Google y el comercio

Este cambio convierte a ChatGPT en un potencial rival de Amazon y Google Shopping. En lugar de depender solo de links o afiliados, la IA pasa a actuar como plataforma de compra directa. A través del protocolo abierto Agentic Commerce Protocol (ACP), OpenAI busca que miles de comercios integren sus catálogos dentro del chatbot como si fuese su propia tienda virtual.

En el futuro, con múltiples comerciantes conectados, ChatGPT podría erigirse como el mediador digital por excelencia: recomendaciones inteligentes, cercanas a lo que buscás, y con el pago resuelto en el mismo lugar.

Desafíos y límites del nuevo modelo

Por ahora, Instant Checkout permite una compra por operación (no hay carrito múltiple). Además, la disponibilidad está limitada a EE. UU. y a comercios selectos. Integrar miles de comercios con estándares distintos, gestionar devoluciones y resolver disputas serán retos clave.

También está la cuestión ética: si OpenAI obtiene comisiones por venta, ¿qué incentivos tendrá para mostrar un producto sobre otro? La empresa afirma que no priorizará “mejores pagadores”, pero ese equilibrio será difícil de mantener conforme crezca la competencia.

Con Instant Checkout, ChatGPT te responde y te empieza a vender. Es un paso ambicioso que lo transforma en algo más que un asistente de texto: una plataforma emergente de comercio inteligente.