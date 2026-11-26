¿Alguna vez hablaste con alguien sobre un producto y, poco después, apareció un anuncio relacionado en Instagram? Esta situación alimentó durante años las sospechas de que las redes sociales utilizan el micrófono de los celulares para escuchar conversaciones y ofrecer publicidad personalizada. Sin embargo, Adam Mosseri, responsable de Instagram, volvió a rechazar esa posibilidad y explicó cómo funcionan los sistemas publicitarios de Meta.

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El directivo señaló que recibe constantemente preguntas sobre este tema y sostuvo que la plataforma no escucha las conversaciones privadas de sus usuarios. Además, consideró que realizar esa práctica representaría una vulneración grave de la privacidad y aseguró que existen otras explicaciones para entender por qué se producen esas coincidencias.

Por qué Instagram niega que escuche las conversaciones

Uno de los argumentos de Mosseri tiene que ver con el funcionamiento de los propios dispositivos. Según explicó, si Instagram utilizara permanentemente el micrófono para grabar conversaciones, esa actividad podría dejar señales visibles en los celulares.

Entre ellas mencionó un posible aumento en el consumo de batería y la aparición del indicador luminoso que informa cuándo una aplicación está utilizando el micrófono o la cámara. Esta función está disponible en los dispositivos compatibles y permite identificar cuándo se activan esos componentes.

Por otra parte, el ejecutivo insistió en que la compañía no necesita acceder a las conversaciones para determinar qué productos o servicios podrían interesarle a cada persona.

Las tres razones por las que aparecen anuncios relacionados con conversaciones

Mosseri presentó tres explicaciones para entender por qué un usuario puede hablar sobre un determinado asunto y encontrar publicidad relacionada poco tiempo después.

La primera está vinculada con la atención. Es posible que una persona ya haya visto un anuncio varias veces, pero no le haya prestado demasiada importancia. Después de conversar sobre ese producto, comienza a reconocerlo con mayor facilidad cuando vuelve a aparecer.

La segunda explicación tiene que ver con la percepción. Cuando alguien habla sobre un tema, este permanece más presente en su memoria y, por lo tanto, puede identificarlo rápidamente en publicaciones y anuncios que antes habría pasado por alto.

Todas las interacciones permiten construir perfiles publicitarios.

La tercera razón está relacionada con los datos que Meta utiliza para personalizar la publicidad. La plataforma analiza información sobre la actividad de los usuarios, sus amigos y otras personas con intereses o características similares.

De esta manera, las interacciones con publicaciones, las páginas visitadas, las cuentas seguidas y los intereses identificados permiten construir perfiles publicitarios.

Así, dos personas pueden recibir anuncios diferentes incluso cuando utilizan la misma aplicación. Para Mosseri, estas coincidencias explican por qué muchas veces parece que Instagram escucha las conversaciones, aunque la plataforma sostiene que no necesita activar el micrófono para conocer los intereses de sus usuarios.