Instagram revoluciona su plataforma: permitirá publicar videos horizontales largos, series y llegar a la TV

Instagram prepara Features, un formato de videos horizontales con pruebas de hasta 90 minutos, junto con Series e Instagram for TV. Todo está en fase de prueba y llegará de forma gradual.

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Instagram quiere que no salgas de la app para ver un video largo. Con Features, Series e Instagram for TV, la plataforma pasa de los Reels de segundos a episodios, podcasts y televisores. No es la primera vez que lo intenta: IGTV, lanzado en 2018, terminó abandonado.

Qué es Features y cómo se conecta con los Reels

Features permitirá publicar videos horizontales de mayor duración, como podcasts, vlogs, entrevistas y episodios. Instagram prueba distintos límites, incluidos videos de hasta 90 minutos. Adam Mosseri, el jefe de la plataforma, admitió que durante mucho tiempo estuvo en contra del video largo.

El puente con los Reels es Clips as Reels: los creadores podrán compartir hasta ocho fragmentos de un video largo como Reels. La lógica es de embudo. El reel sirve para descubrir al creador, y el video completo, para quedarse.

Series, Live e Instagram for TV

Series organiza los Reels por episodios en un espacio dedicado del perfil, para verlos en orden. Se prueba con creadores seleccionados en México, Estados Unidos e India. Ya pueden verse en todo el mundo y, según Instagram, crearlas se ampliará a más países antes de que termine 2026.

Instagram for TV lleva Reels, Features, Series, canales y una pestaña de Amigos a la pantalla grande. Próximamente sumará Lives y permitirá usar el celular como control remoto. Los Lives también se podrán descubrir desde la pestaña de Reels, incluso por quienes no siguen al creador.

Qué cambia y qué falta saber

Algunas novedades ya están en prueba y otras llegarán durante los próximos meses. La disponibilidad en la Argentina no está clara. Tampoco hay detalles de cómo se ganará dinero con los videos largos: la comunicación de Instagram no menciona un reparto de ingresos.

La apuesta es retener más tiempo a la audiencia dentro de la app. Con IGTV el formato quedó afuera de los hábitos, y la diferencia ahora es que llega con los Reels como puerta de entrada y con la televisión como destino. Falta ver si los creadores suben videos largos o los siguen subiendo donde ya tienen su público.