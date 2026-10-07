¿Cómo impactará en el país? La nueva alianza tecnológica para almacenar datos y desplegar IA desde un data center argentino

Claro y Oracle anunciaron una alianza para ofrecer servicios de nube e inteligencia artificial desde un centro de datos ubicado en la Argentina, con disponibilidad prevista a partir de diciembre.

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Para muchas organizaciones, dónde se almacenan los datos es hoy una condición regulatoria y no solo un detalle técnico. La propuesta responde a esa demanda con un modelo de nube soberana: infraestructura operada localmente y tecnología de Oracle.

Qué es Oracle Alloy y qué ofrecerá Claro

Oracle Alloy es una plataforma de infraestructura en la nube que permite a los socios de Oracle convertirse en proveedores de servicios cloud con marca propia. Con ese esquema, Claro ofrecerá más de 200 servicios de inteligencia artificial y de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) desde su centro de datos en el país.

Sofía Guidotti, VP y General Manager de Oracle para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, explicó que la estrategia de nube distribuida de la compañía permite que organizaciones como Claro vendan servicios cloud bajo su propia marca. La tecnología es de Oracle y la operación local queda en manos de la telco.

A quién apunta y qué problema resuelve

La oferta está dirigida a organizaciones de gobierno, servicios financieros, salud, energía y retail. Son sectores que manejan datos críticos y necesitan garantizar la continuidad del negocio, según plantean las compañías.

Julio Porras Zadik, CEO de Claro para Argentina, Uruguay y Paraguay, sostuvo que la propuesta combina "innovación, control, cercanía y soberanía de los datos". El argumento central es el de una nube operada en la Argentina, con los datos alojados en un centro de datos local.

Qué queda por ver

El anuncio fija un plazo: la oferta estará disponible a partir de diciembre. Todavía no hay detalles sobre precios, capacidad del centro de datos ni condiciones comerciales, datos que definirán el alcance real de la propuesta.

Cuánto ayudará a la adopción de IA en el país dependerá de esos costos y de qué tan rápido migren las organizaciones. Que sea la primera nube a hiperescala de alcance completo en la Argentina es una afirmación de las compañías, que habrá que contrastar con el mercado.