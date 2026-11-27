HONOR llevará a sus dos robots humanoides con inteligencia artificial, HONOR Flash y HONOR Vita Boy, a tiendas de la Ciudad de México durante la temporada navideña. El calendario difundido arranca en noviembre y llega hasta el 18 de diciembre.

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La gira tiene un objetivo que va más allá del espectáculo: HONOR usa los robots como vitrina de lo que desarrolla para sus teléfonos. Para la compañía, la IA debe expandirse "hacia el mundo físico", según David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas para América Latina, y estos equipos son la prueba pública de esa apuesta.

Flash y Vita Boy, los dos robots

HONOR Flash, también llamado HONOR Robotics D1, mide 169 centímetros y está orientado al atletismo de alto rendimiento. La compañía informó que completó los 21 kilómetros del Medio Maratón de Robots Humanoides de Beijing Yizhuang, en abril de 2026, en 50 minutos y 26 segundos.

HONOR Vita Boy, o HONOR Robotics A1, es un bípedo de 136,9 centímetros pensado para tareas de servicio. Tiene 31 grados de libertad, percepción espacial y diálogo con IA multimodal, y recibió el Best Gait Award en un evento de robótica en Beijing.

Dónde conocerlos

El calendario incluye, en noviembre, el 27 en Forum Buenavista, el 28 en Paseo Acoxpa, el 29 en AT&T Coppel Ermita de 15:00 a 19:00 y el 30 en AT&T Torre Diana, de 16:00 a 19:00. Del 1 al 3 de diciembre hay paradas en AT&T Parque Delta (11:00 a 14:00), AT&T Forum Buenavista y AT&T El Rosario (ambas de 13:00 a 18:00).

En diciembre siguen el 5 en Multiplaza Aragón, el 6 en Coppel Forum Buenavista (15:00 a 19:00) y el 9 en Plaza Carso, de 13:00 a 20:00. Luego vienen Liverpool Antenas el 11 y Liverpool Tezontle el 12, ambos de 15:00 a 19:00, el Marvel Run el 13 y la Telcel Expo Juguete en el WTC el 18, de 12:00 a 20:00.

Qué busca HONOR con los robots

Los robots forman parte del Plan Alpha, respaldado por una inversión global de 10.000 millones de dólares para desarrollar IA. Comparten desarrollos de los teléfonos de la marca, como baterías de silicio-carbono, refrigeración líquida y materiales ultraligeros.

Según HONOR, las pruebas operativas servirán para optimizar productos comerciales futuros. La compañía no informó fechas de venta ni mercados para los robots.