¿Por qué hay que desactivar el Bluetooth y el WiFi en la calle? El aviso que pocos conocen y protege tu celular

Tener el WiFi y Bluetooth activados en el celular puede parecer algo inofensivo, pero hacerlo en lugares públicos puede aumentar los riesgos de sufrir un ciberataque. Redes abiertas, dispositivos desconocidos y conexiones falsas pueden convertirse en una puerta de entrada para el robo de información, el acceso a datos personales o la instalación de malware.

El peligro no está únicamente en conectarse a una red WiFi pública. Según advierten especialistas, mantener activas estas funciones expone al usuario a ataques capaces de interceptar comunicaciones, suplantar redes legítimas o aprovechar vulnerabilidades del propio dispositivo. Por eso, la seguridad del celular también depende de prestar atención a las conexiones que permanecen habilitadas cuando estamos fuera de casa.

Los riesgos de conectarse a una red WiFi pública

Uno de los ataques más frecuentes es el denominado Man in the Middle o MitM. En este caso, un ciberdelincuente logra ubicarse entre el usuario y el router para interceptar la información que circula por la red. El problema es que la víctima puede navegar con normalidad sin darse cuenta de que sus datos están siendo monitoreados o incluso copiados.

Otra amenaza son las redes WiFi falsas. Los atacantes pueden crear una conexión con un nombre similar al de una red legítima o directamente ofrecer una red gratuita sin contraseña. Al conectarse, el usuario puede quedar expuesto al robo de credenciales, archivos y otros datos sensibles.

Además, las redes abiertas pueden facilitar la distribución de malware, incluido el ransomware. Este tipo de software puede bloquear archivos o sistemas y exigir un pago para recuperar el acceso. También puede registrar contraseñas, acceder a correos electrónicos, comprometer cuentas e incluso realizar operaciones no autorizadas.

La víctima puede navegar con normalidad sin darse cuenta de que sus datos están siendo monitoreados o incluso copiados.

Por qué el Bluetooth también puede ser un problema

El Bluetooth tiene un alcance más limitado, pero eso no elimina los riesgos. Si la función permanece activa y visible, dispositivos cercanos pueden intentar conectarse sin autorización. Una de las técnicas mencionadas es el Bluesnarfing, que aprovecha debilidades en la comunicación Bluetooth para acceder a información almacenada en el celular.

Aunque el alcance suele ser de hasta 15 metros, puede resultar suficiente en aeropuertos, centros comerciales o eventos masivos.

Entre las señales que pueden indicar una posible vulneración aparecen los bloqueos inesperados, mensajes enviados sin autorización, un consumo inusual de batería, conexiones Bluetooth desconocidas y actividad extraña en cuentas bancarias o redes sociales.

Para reducir los riesgos, la recomendación es mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y el antivirus. También conviene evitar ingresar contraseñas, realizar operaciones bancarias o acceder a cuentas sensibles cuando se utiliza una red WiFi pública.

Desactivar el WiFi y Bluetooth cuando no son necesarios puede ser una medida simple, pero útil para reforzar la seguridad del celular en espacios públicos.