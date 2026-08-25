Cuidado con tu celular: la falsa notificación de corte de servicio que oculta un peligroso fraude

Recibir un mensaje que avisa que tu celular está a punto de quedarse sin servicio genera una reacción casi automática: entrar al link y resolverlo ya. Justo ahí es donde los ciberdelincuentes están apuntando.

Con el registro obligatorio de líneas telefónicas avanzando en México, la CRT (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones) alertó sobre una ola de sitios falsos que imitan los portales oficiales de los operadores. La lógica del engaño es simple: los delincuentes crean páginas casi idénticas a las de las compañías telefónicas y las distribuyen mediante SMS, WhatsApp, correos electrónicos y hasta anuncios pagos en redes sociales.

Los mensajes que buscan meterte presión

Según ESET, la compañía de ciberseguridad que analizó el fenómeno, estos ataques se apoyan en frases diseñadas para generar urgencia: "tu línea será suspendida hoy", "última oportunidad para registrar tu número" o "confirma tu CURP en menos de 24 horas". El objetivo es que la víctima haga clic sin revisar la dirección del sitio, algo que las compañías reales nunca piden resolver con esa velocidad.

Qué buscan realmente los atacantes

El robo de la CURP es solo el primer paso. Con esos datos, los delincuentes pueden cometer robo de identidad, abrir cuentas fraudulentas, secuestrar cuentas de WhatsApp, acceder a aplicaciones bancarias y hasta recuperar contraseñas usando el número de teléfono como método de verificación. En algunos casos, además, piden pagos falsos disfrazados de cuotas administrativas para "completar" el registro, algo que el trámite oficial nunca contempla.

Cómo identificar un sitio falso

Los especialistas recomiendan revisar con atención que el dominio corresponda al operador oficial, evitar entrar desde enlaces recibidos por mensaje o correo, y en su lugar escribir manualmente la dirección en el navegador. También insisten en un punto clave: nunca compartir un código de verificación recibido por SMS a través de un formulario web, y desconfiar de cualquier llamada que pida datos personales con el argumento de evitar una suspensión, algo que la CRT tampoco hace por teléfono.