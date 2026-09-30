Guía de compra tecnológica: cuánto debería durar la batería de tu próxima notebook según el uso que le das

Trabajar desde cualquier lado y encadenar videollamadas todo el día dejó de ser la excepción. En ese escenario, la autonomía de batería pasó de ser un dato de ficha técnica a uno de los factores que más pesan al elegir notebook.

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Según un informe de Business Research Insights sobre el mercado global de laptops, la exigencia más repetida en 2025 fue que el equipo sostuviera al menos 10 horas sin cargador. Un estudio de CNET va en la misma línea: la duración de batería ocupa el segundo lugar entre los motivos para cambiar de laptop, con el 44% de las menciones.

De qué depende que una batería realmente rinda

La autonomía no depende de un solo componente. Los procesadores más recientes, sobre todo los que integran IA, están pensados para equilibrar rendimiento y consumo. La pantalla también pesa: un panel OLED con brillo alto puede gastar más que un LCD según el tipo de contenido, y a mayor resolución o tasa de refresco, mayor el consumo.

A eso se suma la gestión por software. Los equipos con IA integrada reparten la carga de trabajo de forma dinámica y bajan el rendimiento cuando no hace falta toda la potencia disponible. En los equipos de ASUS, la app MyASUS permite elegir modos de ahorro sin que el usuario tenga que pensarlo cada vez.

Cuántas horas necesitás, según tu rutina

No todos los perfiles piden lo mismo. Quien trabaja mayormente en un mismo lugar, con salidas ocasionales, suele estar cómodo con 10 horas de autonomía. Quien viaja seguido o tiene jornadas híbridas necesita apuntar más alto, entre 12 y 18 horas sin depender del cargador.

Para creadores, gamers y perfiles técnicos la lógica cambia: el alto rendimiento exige tanta energía que conviene reservarlo para momentos con el equipo enchufado, porque una placa de video dedicada no libera toda su potencia a batería. Ahí, la gestión inteligente de energía pesa tanto como la autonomía declarada.

Hábitos que alargan la vida útil

Más allá del hardware, algunos hábitos simples cuidan la batería con el paso de los años. Evitar que siga recibiendo corriente una vez cargada al 100% es uno de los más efectivos: en MyASUS se puede fijar un límite de carga del 80% para cortar ese proceso automáticamente.

Activar el brillo automático y cerrar procesos que no se usan también suma. Un buen ejemplo de ese equilibrio es la Zenbook A16, presentada este año en Argentina, con más de 21 horas de autonomía declarada en un chasis de 16 pulgadas y apenas 1,2 kg. ASUS, además, extendió a dos años la garantía de fábrica de toda su línea de consumo.