El salto tecnológico que todos esperaban: qué tienen las nuevas computadoras capaces de procesar la IA más avanzada del mercado

Correr modelos de inteligencia artificial pesados sin depender de la nube dejó de ser exclusivo de servidores gigantes. ASUS presentó en la feria IFA 2026, en Berlín, una línea de computadoras pensada específicamente para eso.

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Se trata de las laptops ProArt P16 y P14, y la mini PC ProArt GR1X, todas equipadas con el chip NVIDIA RTX Spark; según la compañía, las primeras PC con Windows del mundo diseñadas para trabajar con agentes personales de IA. El anuncio se hizo en un showroom exclusivo previo a la apertura oficial de la feria, con demostraciones prácticas de flujos de trabajo creativos asistidos por agentes.

Un chip pensado para IA local

El corazón de estos equipos es el superchip RTX Spark, que combina una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos, una CPU NVIDIA Grace de hasta 20 núcleos y núcleos Tensor de quinta generación. Con hasta 1 petaflop de rendimiento para IA y 128 GB de memoria unificada, permite correr modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros directamente en el dispositivo, sin necesidad de depender de servidores externos para tareas exigentes.

Las ventajas de procesar todo en el equipo

Trabajar de forma local trae beneficios concretos: se eliminan los costos variables por consumo de tokens en la nube, los archivos y datos sensibles permanecen dentro del dispositivo, y los modelos siguen funcionando incluso sin conexión a internet. ASUS además preinstala aplicaciones propias como MuseTree, que integra modelos de imágenes locales para creación generativa sin costo por token, y StoryCube, para organizar archivos multimedia con reconocimiento de escenas por IA.

Diseño delgado sin resignar potencia

La ProArt P16 mide apenas 12,9 mm de grosor y pesa 1,77 kg, con una batería de 99Wh y pantalla OLED de hasta 4K a 120 Hz. La P14, más chica, pesa 1,48 kg con batería de 90Wh. Ambas cuentan con pantallas ASUS Lumina Pro OLED con precisión de color Delta E menor a 1, ideales para edición profesional. La mini PC GR1X, del tamaño de una palma de mano, suma un sistema de enfriamiento de doble ventilador pensado para funcionar de forma continua las 24 horas.