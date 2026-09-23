Probamos la nueva Asus Zenbook Duo: cómo rediseña las reglas del juego portátil

El mercado de las computadoras portátiles suele avanzar a pasos tímidos. Una actualización de procesador o un chasis un poco más delgado, poca audacia conceptual en resumen. Por eso, enfrentarse a la nueva Asus Zenbook Duo genera una sacudida inevitable: no se trata de un simple retoque cosmético, sino de uno de esos dispositivos que intentan redefinir cómo es la interacción con el trabajo y la creatividad en movimiento. El Destape probó el nuevo tanque de Asus y acá te contamos qué tal es.

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La propuesta entra por los ojos y se consolida en las manos. La Zenbook Duo reemplaza la anatomía tradicional del teclado físico integrado para ofrecer dos pantallas OLED de 14 pulgadas conectadas por una bisagra central fluida. La calidad visual es sencillamente deslumbrante: negros absolutos, contraste infinito y un brillo que responde impecablemente tanto en la penumbra de una sala de edición como bajo la luz artificial de una oficina o una cafetería ruidosa.

Lo verdaderamente notable no es solo la ingeniería del hardware, sino cómo esta se traduce en versatilidad real. La máquina funciona en múltiples modos: desde una laptop convencional -gracias a un teclado Bluetooth magnético ultraespaciado que se acopla con precisión sobre la pantalla inferior- hasta una auténtica estación multitarea con dos monitores verticales u horizontales sostenidos por su pie integrado. Pasar de editar un documento en la pantalla superior mientras se monitorea un feed de datos o una videollamada en la inferior cambia de forma radical la productividad cotidiana.

En términos de rendimiento, el equipo responde con la solvencia que se le debe exigir a la alta gama. Los procesadores Intel Core Ultra sostienen con holgura la demanda gráfica de mover dos paneles de alta resolución en simultáneo, gestionando el consumo energético con una eficiencia térmica sorprendente. Los ventiladores trabajan en silencio y el sistema se siente ágil, reactivo y preparado para exigencias pesadas.

Si hay un punto donde el diseño se permite un pequeño tropiezo funcional, es en la gestión del lápiz óptico. Si bien el stylus viene incluido dentro del paquete de compra -hecho a destacar también, dado que la competencia suele cobrarlo aparte-, la estructura del chasis no contempla ninguna bahía, encastre magnético o ranura para alojarlo. En una computadora pensada para llevar a todos lados y desplegar en cualquier rincón, tener que transportar el lápiz de forma independiente en una mochila o funda aumenta el riesgo de perderlo en el camino.

Pese a ese detalle menor en la integración del accesorio, la valoración general no deja lugar a dudas: la Asus Zenbook Duo es un producto excelente. Demuestra que la innovación arriesgada todavía tiene lugar en la tecnología de consumo y que dos pantallas, cuando están bien ejecutadas, no son un truco publicitario, sino el nuevo estándar de la productividad portátil.

Ficha técnica: músculo debajo del cristal

Para quienes buscan precisión matemática debajo del diseño, la Zenbook Duo no escatima en credenciales técnicas:

Pantallas: Doble panel táctil ASUS Lumina OLED de 14 pulgadas, resolución 3K (2880 x 1800), tasa de refresco de 120 Hz y tiempo de respuesta de 0.2 ms.

Procesador: Opciones de Intel Core Ultra 7 o Core Ultra 9 con NPU dedicada para aceleración de tareas por Inteligencia Artificial.

Memoria y Almacenamiento: Hasta 32 GB de RAM LPDDR5X integrada y almacenamiento SSD PCIe 4.0 de hasta 2 TB.

Conectividad: Dos puertos Thunderbolt 4 (Type-C), un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A, una salida HDMI 2.1 y conector combinado de audio de 3.5 mm.

Batería: 75 Wh con soporte para carga rápida mediante USB-C.

Dimensiones y Peso: 1,65 kg de peso base y un grosor de solo 19,9 mm con el teclado acoplado.

Disponibilidad y precio en Argentina

La Asus Zenbook Duo desembarcó oficialmente en Argentina a través de la tienda oficial de ASUS en Mercado Libre y revendedores autorizados del país. Su precio oficial de venta sugerido se ubica en torno a los $6.999.999 ARS para la configuración equipada con procesador Intel Core Ultra 7, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de disco sólido. La versión oficial incluye además dos años de garantía de fábrica y cobertura por daños accidentales en el primer año.