Por qué no funciona Chromecast: qué pasa y cuál es el problema que afecta a millones de usuarios

Millones de usuarios a nivel mundial experimentan fallas en su Chromecast de segunda generación o Chromecast Audio lo que lleva a que no puedan reproducir contenido audiovisual. La mayoría de las quejas apuntaron a un mensaje de error que indicaba "no se pudo autenticar tu Chromecast" o “dipositivo no confiable”. Cuál es el problema y por qué no funciona.

Por qué no funciona Chromecast: qué pasó

El error no es sólo en Argentina, sino que le ocurre a usuarios de todo el mundo. La falla es igual para todos: el Chromecast no puede mandar contenidos a los dispositivos, por lo que cuando se entra desde un dispositivo móvil a un vídeo o contenido de audio y se elige la opción de enviar al Chromecast no funciona.

Según el reporte de los usuarios, el error afecta a los modelos más antiguos de Chromecast, como a los de segunda generación o los Chromecast Audio. Los modelos más modernos como los Google TV o los Chromecast Ultra funcionan sin ningún problema.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales reportaron que el intento de conexión a través de Google Home también resultaba fallido. Según advirtieron, les indicaban que el dispositivo no se había podido verificar y que el problema podía “estar ocasionado por el uso de un firmware obsoleto”, según compartieron algunos de los usuarios afectados en publicaciones en Reddit y X (antes Twitter).

En medio de las especulaciones, algunos usuarios advirtieron también que los Chromecast de segunda generación dejaron de funcionar el 9 de marzo porque se venció el certificado de validación ya que los modelos más recientes no reportaron fallas, lo que sugiere que el problema estaría relacionado con el soporte de software de los dispositivos más antiguos.

¿Cómo solucionar el problema del Chromecast?

La realidad es que todavía no hay forma de solucionarlo. Las opciones habituales como restablecer el dispositivo o reiniciarlo no sirven. Desde Google incluso instaron, a través de su cuenta oficial en X, a no restablecer sus dispositivos a la configuración de fábrica, ya que estaban trabajando en una solución. Sin embargo, no ofrecieron detalles específicos sobre el origen del error ni un plazo claro para la resolución, dejando a los usuarios aún a la espera de una respuesta definitiva.

Se espera que Google no tarde tanto en lanzar o disponer alguna actualización que sirva para solucionar este problema. Por lo que es clave que estés atento a las actualizaciones de la app de Google Home o a las de firmware que pueda recibir tu Chromecast.