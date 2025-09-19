Chau Gmail: si no cumplís este requisito, Google eliminará tu cuenta

Google confirmó una medida que impactará a millones de usuarios: todas las cuentas que permanezcan inactivas durante más de dos años serán eliminadas junto con su contenido. Esto significa que servicios como Gmail, YouTube, Google Drive, Meet, Calendar, Google Fotos y otros quedarán inaccesibles si la cuenta vinculada no registra actividad.

La política de eliminación comenzó en diciembre de 2023 y alcanza a todas las cuentas personales. Según explicó la compañía, una cuenta se considera inactiva cuando no se inicia sesión ni se realizan acciones en un plazo de 24 meses. En ese caso, tanto la cuenta como la información asociada podrían desaparecer de manera definitiva.

El objetivo principal es optimizar la seguridad y el almacenamiento en la nube. Las cuentas inactivas suelen tener contraseñas débiles o sin verificación en dos pasos, lo que las vuelve más vulnerables a ciberataques. Con esta medida, Google busca reducir riesgos y liberar espacio en sus servidores.

Qué cuentas están exceptuadas

Google aclaró que no todas las cuentas serán eliminadas. Quedan fuera de esta política:

Cuentas de empresas e instituciones educativas.

Perfiles con canales, videos o comentarios en YouTube .

Cuentas que tengan saldo en tarjetas regalo .

Aquellas con aplicaciones publicadas en la Play Store.

Cómo mantener tu cuenta activa

Para evitar la eliminación, basta con realizar alguna acción que demuestre actividad. Google considera que una cuenta está activa cuando se hacen tareas como:

Leer o enviar un correo en Gmail.

Usar Google Drive para subir o consultar archivos.

Ver un video en YouTube.

Descargar una app desde la Play Store.

Realizar una búsqueda en Google.

Además, la empresa enviará notificaciones con varios meses de anticipación antes de proceder con la eliminación, lo que dará a los usuarios la oportunidad de reactivar su cuenta a tiempo. En resumen, si tenés una cuenta de Gmail u otros servicios de Google que no usás hace tiempo, lo recomendable es iniciar sesión y realizar alguna actividad mínima para asegurarte de no perder tu información.