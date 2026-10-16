Google vincula automáticamente tu número de teléfono a todas tus cuentas: de qué se trata la medida

Google activa una función en los celulares Android que verifica automáticamente el número de teléfono y lo vincula con todas las cuentas de Google abiertas en el dispositivo. El proceso se realiza en segundo plano y puede incluir perfiles secundarios, cuentas laborales y usuarios alternativos, sin que aparezca una solicitud de autorización en cada caso. La configuración genera preocupación por la privacidad, especialmente entre quienes utilizan distintas cuentas para separar su actividad personal de la profesional.

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La función, denominada Verificación del número de teléfono, permite que Google compruebe periódicamente si el número asociado al celular sigue activo. Sin embargo, el comportamiento predeterminado de esta herramienta puede provocar que una misma línea quede vinculada a varias cuentas. Para quienes prefieren mantener sus perfiles separados, existe una opción para desactivar la verificación automática desde los ajustes de Android.

Cómo funciona la verificación automática de Google

El mecanismo permite que Google confirme que un número de teléfono corresponde al dispositivo en uso y lo asocie a las cuentas que tienen una sesión iniciada en él. De acuerdo con la información publicada sobre esta función, la compañía modificó su documentación de soporte entre agosto y octubre de 2025 para reflejar que la verificación automática estaba activada de manera predeterminada.

La situación tomó relevancia después de que usuarios compartieran experiencias en Reddit y señalaran que habían recibido correos electrónicos de confirmación de Google sin haber iniciado el procedimiento de forma manual.

El cambio puede afectar a quienes utilizan varias cuentas en un mismo celular para separar sus correos personales, laborales o perfiles secundarios. Aunque vincular un número puede facilitar el acceso a determinadas funciones de comunicación y recuperación, también puede generar dudas sobre el control que tienen los usuarios sobre sus datos.

Existe una opción para desactivar la verificación automática desde los ajustes de Android.

Cómo desactivar la vinculación automática del número

Quienes quieran evitar que Google verifique automáticamente su número y lo asocie a otras cuentas pueden revisar la configuración de su celular Android. El procedimiento permite desactivar la función, aunque no elimina los números que ya fueron vinculados a las cuentas.

Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Ajustes del celular. Ingresar en el apartado Google o en la sección de servicios y preferencias de Google. Buscar la pestaña Todos los servicios. Entrar en la sección Privacidad y seguridad. Localizar la opción Verificación del número de teléfono. Desactivar la función de verificación automática.

Una vez realizado este cambio, quienes quieran desvincular un número que ya fue asociado a una cuenta deberán hacerlo por separado en cada perfil afectado.

Cómo quitar el número de una cuenta de Google

Para eliminar un número que ya quedó registrado, hay que entrar en la configuración de la cuenta correspondiente, abrir Información personal, seleccionar Teléfono y quitar el número desde las opciones disponibles.

Es importante tener en cuenta que desactivar la verificación automática y borrar un número son acciones diferentes. Por eso, quienes busquen mantener separadas sus cuentas deberán revisar tanto los ajustes del dispositivo como la información personal de cada perfil.