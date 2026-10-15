Chau al gasto en cambiar el celular: la guía para hacer rendir tu dispositivo Android durante cinco años más

Según esta guía, un celular Android puede durar hasta cinco años sin perder velocidad si se limita la carga de la batería al 80%, se desactiva la RAM virtual y se limpia el puerto USB-C cada cuatro meses. Cambiar de celular cada pocos años se volvió costumbre, pero varios ajustes gratuitos ayudan a postergar el recambio. La guía que sigue ordena los que atacan los tres puntos débiles de cualquier Android: batería, memoria y puerto de carga, todos sin costo.

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Cuidar la batería

El ajuste principal es limitar la carga al 80%. Algunas capas de Android ofrecen 80% o 85%, y la carga adaptativa mantiene el 80% durante la noche y completa el resto poco antes de que te despiertes. Conviene evitar llegar al 100%, que somete a las celdas a más de 4,2 V, y no dejar que la batería baje del 10%.

El calor es el segundo enemigo. Cargar por encima de 35 °C acelera la degradación, así que conviene mantener el teléfono fresco mientras carga. Poner el modo avión durante la carga también ayuda a reducir la temperatura.

Liberar memoria y ajustar el software

En equipos de 6 a 8 GB de RAM, la recomendación es apagar la RAM virtual, que cada marca llama distinto: RAM Plus, Dynamic RAM Expansion o Memory Fusion. Después hay que reiniciar. Otro paso simple es borrar la caché de las aplicaciones desde Información de la app, Almacenamiento, Borrar caché, sin perder datos ni chats.

También suman la Interfaz oscura en pantallas OLED o AMOLED, que puede ahorrar hasta 30% de batería, un brillo moderado, el apagado de pantalla a los 30 segundos y animaciones reducidas a 0,5x desde Opciones de desarrollador. Reiniciar el teléfono una vez por semana y mantener el sistema y las apps actualizados completa la rutina, porque cada actualización trae parches de seguridad y mejoras de memoria.

Mantenimiento físico del teléfono

El puerto de carga acumula pelusa y suciedad que dificultan el contacto. Con el teléfono apagado, se limpia con un palillo de madera o plástico o con un cepillo interdental fino, y con alcohol isopropílico al 99% si hay residuos grasos. Nunca hay que usar alfileres, clips ni agujas de metal.

Si el teléfono se moja, hay que apagarlo, sacudirlo con suavidad con la pantalla hacia abajo y secarlo con aire frío o sobres de sílica gel. El arroz y el secador de pelo con aire caliente son errores comunes que conviene evitar.