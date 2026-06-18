Google lanzó una función especial para los hinchas argentinos: cómo seguir el pulso del equipo en tiempo real

Fuente: El Heraldo.

El debut de la Selección hizo explotar las búsquedas de los argentinos. Según los datos que releva la propia plataforma, la consulta sobre la tabla de posiciones tras el partido ante Argelia se disparó nada menos que un 630% en los últimos siete días, mientras que la búsqueda genérica "copa mundial de la FIFA 2026" subió un 248%. Más allá de esos números puntuales, lo interesante es la nueva forma de seguir el campeonato que propone Google, que combina datos en vivo, inteligencia artificial y herramientas de exploración para hinchas de cualquier nivel de fanatismo.

Qué muestra la nueva landing de Google Trends

La landing, dedicada a las tendencias de la Argentina y del mundo, permite consultar cómo evoluciona el interés de búsqueda durante el torneo. Mucha de esta información se mide semanalmente e incluso mensualmente, por lo que algunos resultados, como el caso de Argentina vs. Zambia, todavía permanecen entre lo más buscado. La próxima semana se renovarán todas las tendencias en los buscadores.

Entre los datos más llamativos de la última semana aparecen:

Argentina lidera el interés de búsqueda del Grupo J , por delante de Argelia, Austria y Jordania.

, por delante de Argelia, Austria y Jordania. Corrientes es la provincia argentina con mayor interés de búsqueda sobre el Mundial.

sobre el Mundial. Entre las consultas relacionadas con la Selección, se destacan picos en partidos de las categorías juveniles: Argentina vs. Brasil Sub 17 (+385%), el resumen de Argentina vs. Zambia (+153%) y Argentina vs. Colombia Sub 17 (+102%).

Cómo seguir el partido en vivo desde el Buscador

El Buscador de Google ahora muestra el minuto a minuto, las estadísticas, las formaciones y las últimas novedades de cada partido. Por ejemplo, buscar "Argentina vs. Austria" mientras se está jugando despliega el resultado en vivo, la tabla de posiciones y los datos clave del encuentro. Además, tanto en Android como en iOS ya se puede fijar el marcador en tiempo real directamente en la pantalla de bloqueo, sin necesidad de desbloquear el teléfono cada vez que se quiere chequear el resultado.

Gemini, Nano Banana y el resumen matutino para hinchas

Gemini también suma cobertura completa del Mundial, con marcadores en vivo, momentos destacados y noticias de último momento desplegados en un centro dinámico con imágenes y videos, en lugar de las respuestas de texto tradicionales. Una de las funciones más lúdicas es Nano Banana, que permite crear imágenes personalizadas con la camiseta de la Selección. Así se usa:

Tocar el botón "+" en el lateral izquierdo de Gemini.

en el lateral izquierdo de Gemini. Subir una foto propia a Nano Banana.

Elegir una plantilla para verse festejando un gol o atajando una pelota vistiendo la camiseta argentina.

Quienes tengan un plan pago de Google también pueden activar un resumen matutino automático con las novedades del fútbol internacional, personalizable por equipo o jugador y configurable desde Ajustes, en la sección de acciones programadas.

Recorrer los estadios del Mundial con Street View

Google Maps actualizó las imágenes en 360° de varios de los estadios sede del torneo, incluidos los dos donde juega la Selección Argentina: el Estadio de Dallas y el Estadio de Kansas City. Como dato extra, también se pueden recorrer virtualmente los estadios de Toronto, Houston y Atlanta desde la vista inmersiva de Maps.

Profundizar en cada partido con el Modo IA

Por último, el Modo IA del Buscador permite resolver preguntas más complejas sobre reglas, jugadores o equipos, e incluso pedirle que genere un gráfico interactivo sobre un tema puntual, como los distintos tipos de formaciones tácticas y cuándo las usan los entrenadores. Por ahora esta función está disponible para suscriptores de Modo IA Pro y Ultra, aunque Google anticipó que llegará gratis para todos los usuarios del Buscador a mediados de este año.