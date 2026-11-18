Google alertó sobre una nueva generación de ciberataques automatizados con inteligencia artificial (IA), capaces de detectar vulnerabilidades, desarrollar herramientas para explotarlas y comprometer sistemas informáticos con una supervisión humana mínima. Según los investigadores de la compañía, esta modalidad ya comenzó a ser utilizada por grupos de ciberdelincuentes y podría extenderse durante los próximos meses.

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La advertencia surge de una investigación del Google Threat Intelligence Group (GTIG), que identificó diferentes sistemas de IA diseñados para ejecutar distintas etapas de un ataque informático. Estas herramientas utilizan varios agentes que trabajan de manera coordinada, lo que permite automatizar procesos que tradicionalmente requerían conocimientos técnicos y la participación de una o más personas.

Cómo funcionan los ciberataques automatizados con IA

Durante décadas, realizar un ciberataque implicaba una serie de tareas que debían llevar adelante los delincuentes. Primero tenían que encontrar vulnerabilidades en los sistemas, analizarlas, desarrollar métodos para explotarlas y conseguir acceso a la infraestructura de sus objetivos.

Sin embargo, la aparición de modelos avanzados de inteligencia artificial permitió automatizar buena parte de ese procedimiento. Mediante agentes de IA especializados, los atacantes pueden asignar diferentes responsabilidades a cada sistema para que trabajen en conjunto y ejecuten las distintas fases de una operación.

Una de las principales preocupaciones de Google es que estos agentes pueden funcionar de manera continua, sin las limitaciones humanas. Esto les permite realizar cientos o miles de intentos para encontrar una puerta de entrada a los sistemas informáticos.

Entre las herramientas identificadas por los investigadores aparecen ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, PentAGI y HexStrike AI.

Además, Google señaló que estos mecanismos resultan especialmente efectivos contra vulnerabilidades poco complejas y sistemas conectados a Internet que no cuentan con las últimas actualizaciones de seguridad.

El peligro de los agentes que desarrollan sus propios ataques

La investigación también detectó un sistema denominado exploit_agent, alojado en un servidor expuesto y capaz de realizar diferentes operaciones sin intervención humana.

Su funcionamiento combina varios modelos de inteligencia artificial para analizar código, generar herramientas que permitan aprovechar vulnerabilidades y ejecutar tareas destinadas a comprometer sistemas, como instalar webshells o realizar reconocimientos internos.

Esta modalidad ya comenzó a ser utilizada por grupos de ciberdelincuentes.

El procedimiento puede comenzar con el análisis de actualizaciones de software. Al comparar versiones antiguas y nuevas del código, la IA identifica qué componentes fueron corregidos e intenta deducir cuál era la vulnerabilidad original para desarrollar un método que permita explotarla.

El principal riesgo es la velocidad de estos ataques. Si los ciberdelincuentes consiguen aprovechar una vulnerabilidad apenas se publica una actualización que busca corregirla, las empresas podrían no tener tiempo suficiente para proteger sus sistemas.

Por eso, el GTIG advierte que los ataques impulsados por agentes de inteligencia artificial podrían aumentar durante los próximos meses y avanzar hacia operaciones completamente autónomas, sin necesidad de participación humana.