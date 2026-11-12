Cómo usar Gemini de Google para buscar, comparar y encontrar las mejores ofertas antes de comprar

Comprar por internet implica comparar precios, revisar características y buscar referencias sobre los productos y las tiendas. En ese proceso, Google Gemini puede funcionar como un asistente de compras, capaz de ayudar a los usuarios desde la búsqueda inicial hasta la elección del producto más conveniente.
La herramienta permite encontrar alternativas según un presupuesto, analizar las diferencias entre varios modelos, consultar reseñas y buscar ofertas disponibles. Para aprovecharla, sin embargo, es importante formular pedidos claros y especificar qué se necesita.
Cómo pedirle a Gemini que encuentre el producto ideal
El primer paso consiste en explicarle a la inteligencia artificial qué se quiere comprar y cuáles son las condiciones que debe cumplir. No alcanza con escribir el nombre de un producto: cuanto más precisas sean las indicaciones, más útiles serán los resultados.
Por ejemplo, se puede solicitar una computadora para estudiar y trabajar, con determinada cantidad de memoria RAM, buena autonomía y un presupuesto máximo. También es posible buscar zapatillas para correr o electrodomésticos que se adapten al espacio disponible en una vivienda.
Entre los datos que conviene incluir se encuentran:
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Presupuesto máximo disponible.
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Características técnicas indispensables.
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Relación entre precio y calidad.
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Disponibilidad en el país o ciudad de residencia.
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Condiciones de envío y entrega.
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Uso que se le dará al producto.
De esta manera, Gemini puede presentar distintas alternativas y organizarlas según las necesidades del comprador.
Comparar productos y precios con inteligencia artificial
Una de las funciones más útiles es solicitarle a Gemini una tabla comparativa entre diferentes modelos. En ella se pueden incluir aspectos como precio final, especificaciones técnicas, dimensiones, peso, garantía, ventajas y desventajas.
Esto resulta especialmente práctico cuando existen varias alternativas y no está claro cuál conviene elegir.
Además, para compras de mayor valor, como computadoras, celulares o electrodomésticos, se puede recurrir a Deep Research (Investigación profunda). Esta función permite realizar un análisis más detallado y elaborar informes sobre las opciones disponibles.
También admite incorporar fuentes propias, como manuales, catálogos, folletos y documentos, para orientar la investigación hacia información considerada confiable.
Consultar opiniones, descuentos y ofertas
Gemini también puede ayudar a investigar qué dicen otros compradores sobre un producto, una tienda o un proveedor. Es posible preguntarle por reseñas, experiencias negativas, problemas frecuentes y calidad del servicio posventa.
A la hora de buscar descuentos, se le puede pedir que compare los precios actuales en distintas tiendas online y encuentre las ofertas más convenientes.
Un consejo importante es solicitar que no invente precios ni descuentos, que indique cuando no puede verificar un dato y que proporcione los enlaces directos a las publicaciones. Así se reducen las posibilidades de tomar una decisión a partir de información desactualizada.
Usar la cámara del celular para identificar productos
Otra posibilidad es combinar Gemini con la cámara del teléfono. Al fotografiar un producto en una tienda o un escaparate, la IA puede ayudar a identificarlo, consultar sus características técnicas, conocer información del fabricante y compararlo con otros modelos.
Por último, también funciona como una herramienta para encontrar regalos. Basta con describir los gustos de la persona que lo recibirá y establecer un presupuesto para obtener distintas sugerencias.
De esta manera, Google Gemini puede simplificar buena parte del proceso de compra, aunque siempre conviene verificar los precios, las condiciones comerciales y la información antes de realizar el pago.