Google actualizó Gemini con nuevas herramientas clave diseñadas para cambiar la gestión de las Pymes

Google presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial en Gemini para pequeñas empresas, con el objetivo de simplificar las tareas cotidianas y permitir que los emprendedores dediquen más tiempo a desarrollar sus proyectos. El anuncio incluye un espacio específico para negocios, funciones para analizar información financiera y opciones para generar imágenes adaptadas a la identidad de cada marca.

{{{htmlAmp}}}

Las novedades comenzarán a implementarse a nivel mundial durante los próximos días para todos los usuarios de la aplicación de Gemini. Según Google, decenas de millones de propietarios de pequeñas empresas ya utilizan la plataforma para desarrollar ideas de productos, gestionar comentarios de clientes y analizar el rendimiento de sus negocios.

Gemini incorpora un espacio dedicado a los negocios

Una de las principales novedades es una página de Gemini diseñada para propietarios de pequeñas empresas. Desde este espacio, los emprendedores podrán trabajar en el desarrollo de su marca, analizar sus finanzas, comprender las estadísticas de sus clientes y resolver distintas tareas vinculadas con la gestión comercial.

Además, Google facilitará la conexión de Gemini con sus propias herramientas, como el Perfil de Negocio de Google, Google Ads y Google Workspace. También sumará integraciones con aplicaciones de terceros, entre ellas Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, Wix, Zoho y Xero.

La propuesta busca centralizar distintas actividades en un mismo entorno y aprovechar la inteligencia artificial para agilizar procesos que suelen demandar tiempo y recursos.

Una de las principales novedades es una página de Gemini diseñada para propietarios de pequeñas empresas.

Imágenes con la identidad visual de cada marca

Otra función está orientada a la creación de contenido visual para productos y campañas de marketing. Los usuarios podrán cargar su sitio web, kit de marca, tipografías y paletas de colores para definir el estilo que Gemini deberá respetar al generar imágenes.

Al combinar esta información con Nano Banana 2.1, el modelo de generación de imágenes de Google mencionado en el anuncio, la herramienta podrá producir recursos visuales alineados con la identidad del negocio. Además, conservará las preferencias de estilo para evitar que los emprendedores tengan que volver a cargar sus lineamientos en cada ocasión.

Análisis financiero con datos en tiempo real

Gemini también incorporará funciones para transformar hojas de cálculo, recibos y registros de compras en gráficos financieros y modelos interactivos. De esta manera, los dueños de negocios podrán interpretar sus datos de forma más sencilla y obtener información útil para evaluar el funcionamiento de sus empresas.

Google acompañó el anuncio con ejemplos de emprendedores que ya utilizan Gemini para redactar descripciones de productos, crear publicaciones para redes sociales y mejorar la atención al cliente.

Con estas incorporaciones, la compañía busca ampliar el uso de su inteligencia artificial en pequeños negocios, con herramientas que abarcan desde el marketing hasta el análisis financiero.