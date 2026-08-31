Giro en WhatsApp: cómo etiquetar a una persona en un estado de forma 100% privada

La función puede utilizarse al compartir fotos, videos o textos en los estados de WhatsApp.

WhatsApp incorporó una función que permite mencionar contactos en los estados sin que el resto de las personas pueda saber quién fue etiquetado. La herramienta, denominada Menciones en los estados, envía una notificación directa al usuario seleccionado, mientras que la publicación mantiene la misma configuración de privacidad que tenía originalmente. Para utilizarla, es necesario tener instalada la versión más reciente de la aplicación.

{{{htmlAmp}}}

La función puede utilizarse al compartir fotos, videos o textos en los estados de WhatsApp, que permanecen disponibles durante 24 horas. Una de sus principales características es que la mención es completamente privada: solamente quien publica el estado y la persona mencionada pueden conocer que existió esa etiqueta. Además, WhatsApp permite mencionar hasta cinco contactos en una misma publicación.

Cómo mencionar a un contacto en un estado de WhatsApp

Para utilizar esta función, primero hay que comprobar que WhatsApp esté actualizado a su última versión. En Android, por ejemplo, se puede ingresar a Google Play Store, buscar la aplicación y verificar si aparece la opción para instalar una actualización disponible.

Una vez hecho esto, el procedimiento es el siguiente:

Entrar a la pestaña Novedades y crear un nuevo estado con una foto o video.

y crear un nuevo estado con una foto o video. Presionar el botón @ , ubicado en la esquina inferior derecha.

, ubicado en la esquina inferior derecha. Buscar y seleccionar al contacto que se quiere mencionar.

Confirmar la selección con el botón de verificación.

Repetir el procedimiento si se quiere mencionar a más personas, hasta un máximo de cinco.

Para quitar una mención antes de publicar, tocar la X que aparece sobre la foto de perfil del contacto.

que aparece sobre la foto de perfil del contacto. Presionar el botón de enviar para publicar el estado.

Después de publicar el estado, la persona mencionada recibe una notificación directa.

Qué pasa cuando se menciona a alguien

Después de publicar el estado, la persona mencionada recibe una notificación directa que le permite acceder rápidamente a la publicación. El resto de los contactos no recibe información sobre quién fue etiquetado y tampoco puede consultar esa lista.

Además, el contacto mencionado puede compartir el estado en su propio perfil. Si decide hacerlo, solamente se replica el contenido original: las menciones no se trasladan ni quedan visibles para los usuarios que vean esa nueva publicación.

Es importante aclarar que mencionar a una persona no cambia quién puede ver el estado. La publicación continúa disponible para todos los contactos que tengan permiso para acceder a los estados del usuario. La diferencia está en que las personas mencionadas reciben una alerta específica, mientras que los demás deben entrar a la sección de Novedades para encontrar el contenido.