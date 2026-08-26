Revolución en WhatsApp: cómo es el cambio histórico para proteger tu cuenta sin usar códigos ni PIN

Olvidarse un PIN o esperar un código por SMS que nunca llega son de esas cosas que hacen perder minutos valiosos. WhatsApp acaba de confirmar un dato que muestra hacia dónde va esa costumbre: más de mil millones de personas ya dejaron atrás los códigos para entrar a su cuenta.

Las passkeys ya son mayoría

La compañía informó que más de 1.000 millones de usuarios activaron una passkey, el sistema que permite iniciar sesión con huella dactilar, reconocimiento facial o el código de bloqueo del celular, sin depender de contraseñas ni PIN. Según WhatsApp, es la forma más rápida y segura de confirmar que quien entra a la cuenta es realmente su dueño. La novedad, además, es que ahora se puede sumar más de una passkey por cuenta, algo útil para quienes usan un celular Android y otro con iOS al mismo tiempo.

Un PIN de seis dígitos ya no alcanza

La verificación en dos pasos también se puso más exigente. Hasta ahora, esa capa extra de seguridad dependía de un PIN de seis números, fácil de adivinar si alguien conocía a la víctima o reutilizaba una clave típica. WhatsApp la transformó en una contraseña completa: más larga, alfanumérica y con caracteres especiales. Si todavía usás "123456" como código, la app directamente lo toma como una señal de que es momento de cambiarlo.

Más contexto antes de atender una llamada

La tercera novedad apunta a un problema puntual: las llamadas de números desconocidos que buscan generar presión para estafar. En Android, la app ahora muestra más información sobre quien llama sin estar en la agenda, como si el número corresponde a otro país o si hay grupos en común con esa persona. La idea, según explicó la compañía, es que los estafadores suelen apostar a la urgencia, así que tener un dato extra antes de atender puede ser justo lo que hace falta para frenar a tiempo.