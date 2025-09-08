Nintendo confirmó cuándo llegará la Switch 2 a Argentina

Nintendo confirmó oficialmente una noticia que los gamers argentinos venían esperando con ansias: la Nintendo Switch 2 desembarcará en nuestro país en octubre de 2025. Si bien la compañía japonesa no detalló el día exacto, la expectativa ya está instalada entre los fanáticos locales, que ahora podrán acceder a la consola sin necesidad de importarla.

La Switch 2 se lanzó a nivel mundial en junio pasado y arrasó en ventas. En apenas dos meses logró superar los registros iniciales de la Switch original, alcanzando más de 7 millones de unidades distribuidas en todo el planeta. Incluso se convirtió en la consola de Nintendo más vendida en su primera semana, un récord que refuerza su peso en la industria.

Cómo es la nueva Nintendo Switch 2

La consola llega con varias mejoras que marcan la diferencia con la primera versión. La Switch 2 incluye una pantalla de 7,9 pulgadas, controles desmontables con sistema magnético y función modo mouse, además de un procesador gráfico más potente que permite reproducir contenido en 4K al conectarse a un televisor.

Otro de sus puntos fuertes es la compatibilidad con accesorios como webcams y un sistema de chat interno, que habilita la comunicación entre jugadores incluso si no están en la misma partida. Y para alegría de la comunidad, mantiene soporte para los juegos de la Switch original, garantizando continuidad en la biblioteca de títulos acumulada desde 2017.

Precio estimado de la Switch 2 en Argentina

En Estados Unidos, la Nintendo Switch 2 tiene un valor de 500 dólares, bastante por encima de los 300 dólares que costaba la primera versión en su lanzamiento. Si bien Nintendo todavía no confirmó el precio oficial en Argentina, se estima que la consola podría rondar los 700.000 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio y los costos de importación.

La llegada de la Switch 2 a nuestro país no solo entusiasma a los fans de Super Mario y The Legend of Zelda, sino que también refuerza la presencia de Nintendo en el mercado local, cada vez más competitivo. Octubre marcará un nuevo capítulo para los gamers argentinos, que tendrán en sus manos la consola más potente y esperada de la compañía japonesa.