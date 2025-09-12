Google y Dragon Ball: la impensada colaboración gamer

La empresa Bandai Namco presentó oficialmente Dragon Ball Gekishin Squadra, el primer juego original de la franquicia en siete años, y lo hace con un fuerte aliado tecnológico: Google Cloud. El título, que ya está disponible desde el 10 de septiembre en iOS, Android, PC, Nintendo Switch y consolas PlayStation 5/4, apuesta por batallas multijugador 4 vs 4 con soporte de cross-play y cross-progression en todo el mundo.

La clave detrás de esta experiencia sin interrupciones está en la infraestructura de Google Cloud, que permite partidas en tiempo real con baja latencia, sincronización de datos entre plataformas y escalabilidad global para millones de jugadores. En otras palabras, se trata de un lanzamiento que no solo amplía el universo Dragon Ball, sino que también marca un hito en la integración entre gaming y tecnología en la nube.

Tecnología de Google Cloud al servicio del gaming

El desarrollo de Dragon Ball: Gekishin Squadra exigía una arquitectura capaz de soportar tráfico masivo y garantizar rendimiento constante. Para eso, Bandai Namco integró varios servicios de Google Cloud:

Gestión de servidores globales: con Agones y Google Kubernetes Engine (GKE), los desarrolladores pueden administrar y escalar servidores de juego sin complicaciones.

Datos confiables y progresión cruzada: gracias a Spanner, la base de datos distribuida de Google Cloud, los inventarios y estados de juego se mantienen sincronizados en todas las plataformas.

Emparejamiento rápido y justo: el uso de Memorystore para Redis reduce los tiempos de espera y mejora la experiencia del jugador en partidas competitivas.

Optimización basada en datos: herramientas como Cloud Monitoring, BigQuery y Looker permiten ajustar el rendimiento en tiempo real y analizar tendencias para futuras actualizaciones.

El trabajo en conjunto entre Bandai Namco y Google

Según Toshitaka Tachibana, productor jefe de Bandai Namco, la colaboración con el gigante tecnológico fue fundamental desde las primeras etapas: “Necesitábamos un socio que compartiera nuestra visión, y ellos se convirtieron en parte del equipo. Desde las primeras etapas, el equipo de Google Cloud operó como verdaderos miembros de nuestro equipo, compartiendo nuestra visión del juego. Estamos increíblemente emocionados de que los jugadores experimenten el resultado".

Por su parte, Jack Buser, director global de Games en Google Cloud, destacó que este proyecto refleja el futuro de la industria: videojuegos masivos, globales y multiplataforma respaldados por una infraestructura robusta y confiable: "La visión de Bandai Namco de un título masivo, global y multiplataforma requería una infraestructura que funcionara a la perfección a gran escala, y lo más importante, un profundo sentido de confianza y propósito compartido. Esta asociación se basa en la narración mutua, y estamos orgullosos de ofrecer la tecnología y el espíritu colaborativo para llevar esta emocionante experiencia de Dragon Ball a millones de fans alrededor del mundo".