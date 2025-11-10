Epic Games regala Felix The Reaper: cómo descargarlo

¿Estás con ganas de pensar un poco más de lo habitual mientras jugás un videojuego? Felix The Reaper está disponible en Epic Games. Si querés añadirlo a tu biblioteca y jugarlo luego sin cargo, ahora es el momento. A continuación, todo lo que debés saber para aprovechar la oferta y qué tipo de juego es.
¿De qué trata Felix The Reaper y cómo obtenerlo?
Felix The Reaper es un juego de rompecabezas en 3D donde encarnás a Felix, el “segador” encargado de asegurarse de que los humanos lleguen al final de su ciclo… manipulando sombras y haciendo que todo quede cubierto para que la luz no revele sus movimientos.
-
Género: Indie / Rompecabezas.
-
Modo: un solo jugador.
-
Mecánica principal: movés al personaje por niveles en cuadrícula, rotás la “fuente de luz” para crear sombras, desplazás objetos para ocultarte, y cumplís el objetivo de que el humano objetivo “muera” en cada nivel.
-
Historia y estilo: tiene un enfoque artístico, mezcla humor, amor inusual y muchos puzzles de sombras.
Cómo descargarlo gratis:
-
Ingresá a la Epic Games Store (sitio o cliente de PC/mac).
-
Buscá “Felix The Reaper” en la sección de ofertas o gratis. La página indica “-100%” y el botón “Obtener”.
-
Añadilo a tu biblioteca antes de que venza la oferta (la fecha límite aparece en la ficha del juego).
-
Una vez agregado, lo podés descargar e instalar en cualquier momento posterior — la condición es que lo hayas reclamado antes de que termine el período promocional.
¿Por qué vale la pena?
-
Gratis es siempre una buena oportunidad: si te interesan los puzzles o estilos artísticos distintos, es una opción sin riesgo.
-
Es un juego relativamente breve que se adapta bien para sesiones más relajadas, lo que lo hace ideal para “llenar un hueco” entre lanzamientos grandes.
-
La oferta puede caducar sin previo aviso, así que reclamarlo ahora implica asegurarlo, aunque no lo juegues de inmediato.
Sí, vale la pena. Si querés sumar un juego original a tu biblioteca sin gastar nada, Felix The Reaper es una opción sólida. La mecánica es creativa, el estilo visual interesante, y el hecho de que esté gratis ahora lo vuelve una buena apuesta. Podés tomarte tu tiempo para jugarlo, pero mejor asegurarlo cuanto antes.