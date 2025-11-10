Epic Games regala Felix The Reaper: cómo descargarlo

Todo lo que debés saber para aprovechar la oferta y qué tipo de juego es.

¿Estás con ganas de pensar un poco más de lo habitual mientras jugás un videojuego? Felix The Reaper está disponible en Epic Games. Si querés añadirlo a tu biblioteca y jugarlo luego sin cargo, ahora es el momento. A continuación, todo lo que debés saber para aprovechar la oferta y qué tipo de juego es.

¿De qué trata Felix The Reaper y cómo obtenerlo?

Felix The Reaper es un juego de rompecabezas en 3D donde encarnás a Felix, el “segador” encargado de asegurarse de que los humanos lleguen al final de su ciclo… manipulando sombras y haciendo que todo quede cubierto para que la luz no revele sus movimientos.

Género: Indie / Rompecabezas .

Modo : un solo jugador.

Mecánica principal : movés al personaje por niveles en cuadrícula, rotás la “ fuente de luz ” para crear sombras , desplazás objetos para ocultarte, y cumplís el objetivo de que el humano objetivo “muera” en cada nivel.

Historia y estilo: tiene un enfoque artístico, mezcla humor, amor inusual y muchos puzzles de sombras.

Cómo descargarlo gratis:

Ingresá a la Epic Games Store (sitio o cliente de PC/mac). Buscá “Felix The Reaper” en la sección de ofertas o gratis. La página indica “-100%” y el botón “Obtener”. Añadilo a tu biblioteca antes de que venza la oferta (la fecha límite aparece en la ficha del juego). Una vez agregado, lo podés descargar e instalar en cualquier momento posterior — la condición es que lo hayas reclamado antes de que termine el período promocional.

¿Por qué vale la pena?

Gratis es siempre una buena oportunidad: si te interesan los puzzles o estilos artísticos distintos, es una opción sin riesgo.

Es un juego relativamente breve que se adapta bien para sesiones más relajadas , lo que lo hace ideal para “llenar un hueco” entre lanzamientos grandes.

La oferta puede caducar sin previo aviso, así que reclamarlo ahora implica asegurarlo, aunque no lo juegues de inmediato.

Sí, vale la pena. Si querés sumar un juego original a tu biblioteca sin gastar nada, Felix The Reaper es una opción sólida. La mecánica es creativa, el estilo visual interesante, y el hecho de que esté gratis ahora lo vuelve una buena apuesta. Podés tomarte tu tiempo para jugarlo, pero mejor asegurarlo cuanto antes.