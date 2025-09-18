EN VIVO
EA Sports FC 26 Web App: qué es, cuándo acceder y requisitos

EA Sports presentó la Web App de FC 26, una plataforma que permite gestionar aspectos de Ultimate Team desde un navegador web antes del lanzamiento oficial del juego. Es ideal para quienes quieren adelantar movimientos estratégicos.

18 de septiembre, 2025 | 16.27

La Web App de FC 26 sirve para que los jugadores puedan comenzar a preparar su equipo Ultimate Team incluso antes de tener el juego completo. A través del navegador, se pueden administrar fichajes, personalizar equipaciones, negociar jugadores, abrir sobres de bienvenida, hacer desafíos de plantilla y otras tareas administrativas que influirán en tu rendimiento desde el día uno.

¿Cuándo vas a poder usarla?

  • El acceso anticipado oficial comenzó el 17 de septiembre de 2025, fecha en que la Web App está operativa, siempre y cuando cumplas los requisitos.

  • Hoy, el 18 de septiembre, se habilita también la Companion App, que permite usar funciones similares en móviles o tablets.

  • Aunque el juego se lanza oficialmente más tarde (ediciones estándar a partir del 25‑26 de septiembre, dependiendo de la plataforma), la Web App permite adelantar muchos aspectos estratégicos como jugador.

Requisitos y quiénes tienen prioridad

No todos los jugadores tendrán acceso desde el primer momento. Para poder usar la Web App y el mercado de transferencias se requiere:

  • Tener cuenta activa de EA Sports FC 25, con Ultimate Team creado con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

  • Que tu cuenta esté “en buen estado” (sin sanciones u otras restricciones impuestas por EA).

  • Ser usuario activo: quienes ya jugaron recientemente en ediciones anteriores tienen prioridad sobre quienes son nuevos.

  • Tener vinculada una cuenta EA válida y correo electrónico asociado.

Además, algún tiempo después, EA exigirá que accedas al Ultimate Team en consola o PC al menos una vez para mantener el acceso a la Web y Companion Apps.

Qué podés hacer (y qué no) desde la Web App

  • Administrar fichajes, negociar jugadores, usar el mercado de transferencias.

  • Abrir sobres de bienvenida, personalizar escudos, equipaciones y estadio, decidir tácticas.

  • Hacer desafíos de creación de plantilla y gestionar recompensas iniciales.

Lo que no está disponible: jugar partidos reales desde la Web App, ya que esa función está reservada para la versión completa en consola o PC.

La Web App es una herramienta clave para empezar tu estrategia de Ultimate Team con ventaja. Si cumplís los requisitos, podés adelantar movimientos, organizar tu club y estar listo para competir cuando FC 26 esté disponible.

