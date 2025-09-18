EA Sports FC 26 Web App: qué es, cuándo acceder y requisitos

La Web App de FC 26 sirve para que los jugadores puedan comenzar a preparar su equipo Ultimate Team incluso antes de tener el juego completo. A través del navegador, se pueden administrar fichajes, personalizar equipaciones, negociar jugadores, abrir sobres de bienvenida, hacer desafíos de plantilla y otras tareas administrativas que influirán en tu rendimiento desde el día uno.

¿Cuándo vas a poder usarla?

El acceso anticipado oficial comenzó el 17 de septiembre de 2025 , fecha en que la Web App está operativa, siempre y cuando cumplas los requisitos.

Hoy, el 18 de septiembre , se habilita también la Companion App, que permite usar funciones similares en móviles o tablets.

Aunque el juego se lanza oficialmente más tarde (ediciones estándar a partir del 25‑26 de septiembre, dependiendo de la plataforma), la Web App permite adelantar muchos aspectos estratégicos como jugador.

Requisitos y quiénes tienen prioridad

No todos los jugadores tendrán acceso desde el primer momento. Para poder usar la Web App y el mercado de transferencias se requiere:

Tener cuenta activa de EA Sports FC 25, con Ultimate Team creado con anterioridad al 1 de agosto de 2025 .

Que tu cuenta esté “en buen estado” (sin sanciones u otras restricciones impuestas por EA).

Ser usuario activo: quienes ya jugaron recientemente en ediciones anteriores tienen prioridad sobre quienes son nuevos.

Tener vinculada una cuenta EA válida y correo electrónico asociado.

Además, algún tiempo después, EA exigirá que accedas al Ultimate Team en consola o PC al menos una vez para mantener el acceso a la Web y Companion Apps.

Qué podés hacer (y qué no) desde la Web App

Administrar fichajes, negociar jugadores, usar el mercado de transferencias.

Abrir sobres de bienvenida, personalizar escudos, equipaciones y estadio, decidir tácticas.

Hacer desafíos de creación de plantilla y gestionar recompensas iniciales.

Lo que no está disponible: jugar partidos reales desde la Web App, ya que esa función está reservada para la versión completa en consola o PC.

La Web App es una herramienta clave para empezar tu estrategia de Ultimate Team con ventaja. Si cumplís los requisitos, podés adelantar movimientos, organizar tu club y estar listo para competir cuando FC 26 esté disponible.