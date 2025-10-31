Agonizan Los Sims: cuánto tiempo le queda al popular videojuego

Desde el 21 de octubre ya no se puede descargar en tu celular.

Electronic Arts confirmó el cierre definitivo de Los Sims Móvil, una de las versiones más populares de la histórica saga de simulación de vida. Desde el 21 de octubre de 2025, el título ya no puede descargarse desde las tiendas de aplicaciones, y los usuarios que aún lo tengan instalado podrán jugarlo solo hasta el 20 de enero de 2026, fecha en la que los servidores se apagarán de forma permanente.

La compañía comunicó la noticia a través de su sitio oficial, donde agradeció a la comunidad por años de creatividad y diversión, antes de poner punto final a esta etapa. Con la última actualización lanzada el 20 de octubre, EA desactivó las compras dentro del juego y adelantó que en enero se desbloquearán todos los objetos de construcción y creación como despedida para los jugadores activos.

El fin de una era en celulares

El cierre de Los Sims Móvil implica que, una vez desconectados los servidores, todo el progreso de los usuarios se perderá, ya que el juego depende por completo de la conexión online. Después del 20 de enero, dejará de funcionar en todos los dispositivos, sin posibilidad de conservar partidas ni contenido.

A pesar de esta decisión, EA aclaró que la medida no afecta a las versiones principales de la saga, como Los Sims 4 ni al próximo Los Sims 5, actualmente en desarrollo bajo el nombre Project Rene. Sin embargo, el final de la versión móvil marca el cierre de una etapa para millones de fanáticos que encontraron en el celular una forma accesible y cotidiana de vivir la experiencia Sims.

Qué pueden hacer los fans de Los Sims

Aunque Los Sims Móvil se despide, todavía hay alternativas para seguir disfrutando del universo creado por EA:

Los Sims 4 (PC y consolas): sigue recibiendo actualizaciones, expansiones oficiales y contenido gratuito.

Los Sims FreePlay (Android y iOS): continuará activo y ofrece una experiencia más clásica, centrada en la gestión y la construcción.

Project Rene (Los Sims 5): la próxima entrega promete mayor libertad creativa y modos colaborativos online.

Así, mientras Los Sims Móvil se prepara para su apagón final, el legado de la saga sigue más vivo que nunca, con nuevas generaciones de jugadores listos para diseñar, construir y contar sus propias historias.