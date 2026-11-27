La disponibilidad de las funciones puede variar según el país, el modelo y el operador.

Samsung comenzó a implementar One UI 9 Watch en los Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic, una actualización que incorpora nuevas herramientas para monitorear la salud, mejorar el descanso y controlar la actividad física. Entre las principales novedades se encuentran Signos Vitales, Puntuación de Salud Cardíaca, Carga Cardiovascular Diaria e Índice de Condición Física.

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Las funciones habían sido presentadas inicialmente en los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 y ahora llegan a la generación anterior de relojes inteligentes de la compañía. La actualización busca ofrecer información más completa sobre el estado físico de los usuarios y brindar recomendaciones personalizadas a través de Samsung Health y Samsung Health Monitor.

Galaxy Watch8: qué nuevas funciones de salud incorpora

Una de las principales novedades es Signos Vitales, una herramienta que registra cinco indicadores biométricos durante el sueño: frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y nivel de oxígeno en sangre.

A partir de estos datos, el reloj establece una referencia personal y puede enviar alertas cuando detecta variaciones importantes respecto de los valores habituales de cada usuario. De esta manera, permite realizar un seguimiento más detallado de los cambios que se producen durante el descanso.

Otra incorporación es la Puntuación de Salud Cardíaca, que reúne distintos indicadores cotidianos, como los registros de sueño y actividad física, en una única puntuación. El objetivo es ayudar a comprender cómo los hábitos diarios se relacionan con la salud del corazón y facilitar el seguimiento de su evolución.

En cuanto al ejercicio, la Carga Cardiovascular Diaria mide el esfuerzo que representan los entrenamientos y las actividades habituales para el corazón. Además, ofrece un rango de carga recomendado para ayudar a encontrar un equilibrio entre actividad física y recuperación.

Por su parte, el Índice de Condición Física combina diferentes métricas vinculadas al ejercicio para proporcionar una visión general del estado físico. También recomienda contenidos de entrenamiento de acuerdo con los objetivos personales.

Mejoras para el descanso y otras herramientas

La actualización también incorpora una versión mejorada del Coaching del Sueño de Samsung Health, que ofrece recomendaciones adaptadas a los objetivos y patrones de descanso de cada persona.

El acompañamiento puede comenzar con apenas tres días de información sobre el sueño registrados durante las dos semanas anteriores. A partir de esos datos, el sistema genera sugerencias semanales que se ajustan a medida que cambian los hábitos de descanso.

La actualización busca ofrecer información más completa sobre el estado físico de los usuarios.

Además, One UI 9 Watch suma otras herramientas que van más allá del monitoreo de la salud. La carátula Retrato permite utilizar fotografías personales y organiza los elementos visuales alrededor de las personas que aparecen en ellas.

También incorpora una brújula mejorada, que permite guardar ubicaciones importantes como puntos de referencia, y la función Regresar por la Ruta, que ayuda a seguir un recorrido previamente registrado para volver al punto de partida.

Cuándo llega la actualización a los Galaxy Watch8

Samsung comenzó a distribuir One UI 9 Watch el 23 de noviembre para los Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic. La disponibilidad de las funciones puede variar según el país, el modelo y el operador. Además, algunas herramientas requieren actualizar por separado las aplicaciones Samsung Health o Samsung Health Monitor.