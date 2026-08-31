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Galaxy Watch9 y Watch Ultra2: los detalles de la nueva apuesta de Samsung que ya se consigue en Argentina

Samsung lanzó el Galaxy Watch9 y el Watch Ultra2 en Argentina, con 12 cuotas sin interés, descuentos y hasta $80.000 de reintegro con MODO.

31 de agosto, 2026 | 15.18
Los Galaxy Watch 9 y el Galaxy Watch Ultra 2

La familia Galaxy Watch se renueva, y esta vez el foco está puesto de lleno en la salud. Samsung confirmó que el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2 ya llegaron a la Argentina, acompañados de una batería de beneficios pensada especialmente para el lanzamiento.

Los nuevos relojes combinan sensores avanzados con inteligencia artificial y herramientas de seguimiento pensadas para acompañar la actividad física, el descanso y los hábitos cotidianos de cada usuario. Ya se pueden conseguir desde la app de Samsung Shop, y desde el 28 de agosto también en tiendas físicas y online oficiales de la marca, tanto en el país como a través de sus canales digitales.

Cuánto cuestan

Los precios de lista quedaron establecidos en $849.999 para el Galaxy Watch9 de 40 mm, $949.999 para la versión de 44 mm, y $1.949.999 para el Galaxy Watch Ultra2, el modelo tope de gama pensado para deportistas más exigentes que buscan más autonomía y resistencia.

Financiación y descuentos de lanzamiento

Para acompañar el lanzamiento, Samsung ofrece 12 cuotas sin interés con todos los bancos, o un 20% de descuento para quienes prefieran pagar de contado. A eso se suma un reintegro de hasta $80.000 con MODO, y el Plan Canje, que permite entregar un dispositivo de otra marca y acceder a un descuento garantizado de hasta el 25% en la compra del nuevo reloj, algo pensado para facilitar la renovación de equipos.

MÁS INFO

Beneficios extra para quienes ya tienen un Galaxy

Quienes compren un smartphone de la Serie Galaxy S26 obtienen un 15% de descuento adicional en el Watch9 o el Watch Ultra2, mientras que la compra de un strap o malla junto al reloj tiene un 50% de descuento. Los nuevos modelos también incluyen dos meses gratis de Strava, la app que registra entrenamientos mediante GPS, y Samsung Care+ suma un 30% de descuento durante seis meses para quienes quieran proteger su equipo desde el primer día. Todos estos beneficios están disponibles hasta el 11 de septiembre.

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