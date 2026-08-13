Para salir a correr sin el celular: las 7 herramientas del Galaxy Watch Ultra2 que tenés que conocer

Salir a correr sin el celular ya no significa correr a ciegas, sin saber el ritmo, la ruta o cuánto falta para el objetivo. El nuevo reloj de Samsung se hizo cargo de todo eso, y lo dejó del lado de la muñeca.

Presentado en el último Galaxy Unpacked, el Galaxy Watch Ultra2 es el smartwatch más potente de Samsung hasta la fecha, pensado para acompañar a corredores de todos los niveles, ya sea que estén entrenando para un maratón o dando sus primeros pasos en la rutina de carrera.

Entrenamiento personalizado desde el primer día

Con apenas una carrera de 12 minutos, el Entrenador de carrera analiza el ritmo y el nivel de condición física para armar un plan de entrenamiento a medida, y va ajustándolo con orientación en tiempo real durante cada salida. En paralelo, la Carga cardiovascular diaria usa la frecuencia cardíaca para medir la intensidad del ejercicio y sugerir el volumen de entrenamiento y el tiempo de recuperación necesarios, ayudando a evitar el sobreentrenamiento.

Pensado también para el trail y la recuperación

El reloj suma varias funciones más para quienes entrenan al aire libre:

Trail , un modo dedicado que muestra elevación, ascenso y terreno, con soporte para archivos GPX y GPS de doble señal con hasta 20 horas de autonomía

, un modo dedicado que muestra elevación, ascenso y terreno, con soporte para archivos GPX y GPS de doble señal con hasta 20 horas de autonomía Alerta de hidratación , que estima la pérdida de líquidos y avisa cuándo y cuánto hidratarse

, que estima la pérdida de líquidos y avisa cuándo y cuánto hidratarse Índice de condición física , que combina VO₂ máx., composición corporal, frecuencia cardíaca y pasos en una sola visión general

, que combina VO₂ máx., composición corporal, frecuencia cardíaca y pasos en una sola visión general Signos vitales, que monitorea frecuencia cardíaca, temperatura de la piel y oxígeno en sangre mientras dormís, para detectar cambios significativos

Un reloj hecho para el aire libre

Todo esto se apoya en un hardware pensado para condiciones extremas: certificación IP69K y EN 13319, que lo habilita incluso para buceo, y una pantalla de cristal de zafiro con hasta 5.000 nits de brillo máximo para leerla bajo sol intenso. Además, con un Galaxy S26 Ultra, todos los datos del reloj se centralizan en un panel de Samsung Health, con análisis detallados sobre carga cardiovascular, calidad del sueño y rendimiento.