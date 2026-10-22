Qué es la falla crítica en los PHP que pone en jaque toda la infraestructura de Internet

La medida impactó especialmente en Europa y no respondió a una caída generalizada de Internet.

Una falla de seguridad en Internet provocó este miércoles 21 de octubre de 2026 la interrupción de cientos de sitios web en distintas partes del mundo. El problema se originó por el descubrimiento de dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación utilizado en una gran cantidad de páginas y servicios digitales.

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Los errores permiten que ciberdelincuentes ejecuten código malicioso en servidores vulnerables sin necesidad de contar con una contraseña. Ante el riesgo, organismos internacionales de ciberseguridad recomendaron desconectar temporalmente los sistemas afectados hasta instalar las actualizaciones necesarias. La medida impactó especialmente en Europa y no respondió a una caída generalizada de Internet.

Qué pasó con la falla de seguridad en PHP

Las vulnerabilidades fueron identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619 y recibieron una calificación de 9,2 sobre 10 en gravedad, dentro de la escala internacional utilizada para evaluar fallas de seguridad informática.

El principal peligro es que un atacante pueda ejecutar instrucciones de manera remota en un servidor vulnerable. Esto podría permitirle acceder a información almacenada, modificar archivos, robar datos o comprometer el funcionamiento de los servicios digitales.

El Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las instituciones de la Unión Europea (CERT-EU) recomendó aislar los sistemas de las redes públicas cuando no fuera posible aplicar las correcciones de inmediato. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) también aconsejó desconectar los equipos que no pudieran actualizarse.

Como consecuencia, varios países adoptaron medidas preventivas. En Alemania, las autoridades suspendieron temporalmente el acceso a páginas de la administración federal. En Francia, el Ministerio del Interior desconectó sitios de distintas prefecturas, mientras que Finlandia y los Países Bajos también registraron interrupciones en servicios gubernamentales y otras instituciones.

La Fundación Wikimedia, responsable de Wikipedia, informó que había desconectado algunos de sus sistemas mientras trabajaba en las actualizaciones de seguridad.

Por qué una falla en PHP puede afectar a tantos sitios web

PHP es un lenguaje de programación de código abierto que funciona principalmente en los servidores encargados de procesar solicitudes y preparar el contenido de las páginas web.

Su presencia está muy extendida: se utiliza en cerca del 70% de los sitios cuyo lenguaje de programación del servidor puede identificarse. También es una tecnología fundamental para plataformas de gestión de contenidos como WordPress, Joomla!, Drupal y Moodle.

PHP se utiliza en el 70% de los sitios que exponen su lenguaje de programación.

Por esa popularidad, una vulnerabilidad en PHP puede representar un riesgo para una gran cantidad de servicios digitales, aunque pertenezcan a organizaciones diferentes. Los desarrolladores publicaron actualizaciones para corregir los problemas y recomendaron instalarlas cuanto antes. En el caso de las páginas que utilizan versiones antiguas sin soporte oficial, puede ser necesario migrar a una edición más reciente o consultar al proveedor de alojamiento.

Para los usuarios, una página que aparece temporalmente fuera de servicio no significa necesariamente que haya sido atacada. En muchos casos, la interrupción busca prevenir incidentes mientras los administradores implementan las correcciones.

La recomendación principal está dirigida a quienes gestionan servidores y sitios web: actualizar PHP y aplicar los parches de seguridad disponibles para reducir el riesgo de accesos no autorizados.