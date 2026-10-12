¿Qué tan expuestas están las organizaciones en Argentina a los ciberataques? El dato que enciende las alarmas

Argentina se ubicó sexta en las Américas y en el lugar 40 a nivel global entre los países donde las empresas fueron impactadas con mayor frecuencia por actividad cibernética en la primera mitad de 2026, según el Microsoft Digital Defense Report 2026.

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El ranking mide la frecuencia con la que los clientes fueron impactados, no necesariamente el total de ataques, así que conviene leerlo como una señal de exposición. Detrás está un cambio de fondo: la inteligencia artificial aumenta la velocidad y la escala de la actividad cibernética, al tiempo que fortalece las capacidades de defensa.

Qué midió el informe

Es la séptima edición del reporte y analiza la actividad entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, a partir de más de 165 billones de señales de seguridad procesadas por día. Microsoft identificó tres cambios: la IA acelera tanto los ataques como la defensa, las identidades siguen siendo una vía de acceso principal y los incidentes pueden tener consecuencias más allá de la víctima original.

La velocidad es otro dato central. Según Microsoft, el tiempo entre que se descubre una vulnerabilidad y se la explota puede ser inferior a 24 horas, lo que reduce el margen para que una organización identifique y responda a un ataque.

Identidades y phishing

El phishing representó 23% de las intrusiones observadas a nivel global, y más del 52% de las intrusiones con cuentas comprometidas derivaron en el robo adicional de credenciales. Un acceso inicial, entonces, puede extenderse con rapidez.

A eso se suma la interconexión: una sola cuenta, proveedor, plataforma o servicio comprometido puede afectar a otras organizaciones, industrias y fronteras. Jimena Mora, abogada corporativa senior de la Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft, planteó que la ciberseguridad ya no es solo responder a incidentes, sino “interrumpir los ecosistemas criminales que los hacen posibles”.

Las tres prioridades para las organizaciones

Microsoft propone proteger las identidades, responder más rápido y fortalecer la resiliencia. Para lo primero, plantea implementar autenticación sólida, reducir la dependencia de contraseñas y reforzar la seguridad de las cuentas de mayor valor.

Responder más rápido implica acortar el tiempo entre la detección y la respuesta, automatizar procesos y probar los planes de incidentes de forma periódica. La resiliencia supone poder sostener las operaciones críticas durante una disrupción y conocer las dependencias. Son recomendaciones de la propia compañía, que también ofrece productos de seguridad.