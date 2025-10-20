Grupos aeroespaciales europeos alcanzan acuerdo marco sobre fusión de satélites: fuentes

Imagen de archivo del logo de Leonardo durante el 55 Salón Aeronáutico de París, en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, Francia.

Los grupos aeroespaciales europeos Leonardo, Airbus y Thales alcanzado un acuerdo marco sobre una propuesta de fusión de sus negocios de satélites, según informaron el lunes dos fuentes conocedoras del asunto.

Leonardo tiene previsto celebrar una reunión extraordinaria de su junta directiva el martes para discutir los detalles del acuerdo, que está sujeto a la aprobación del consejo y de los organismos reguladores, según una de las fuentes.

Leonardo, Thales y Airbus declinaron hacer comentarios.

Los mayores fabricantes europeos de satélites llevan más de un año en conversaciones para crear una nueva empresa que compita a mayor escala con rivales liderados por SpaceX, de Elon Musk, propietaria del exitoso servicio Starlink.

Reuters informó el mes pasado de que los tres grupos redoblaron sus esfuerzos para combinar sus negocios de satélites en una empresa conjunta de unos 10.000 millones de euros (11.660 millones de dólares) siguiendo el modelo del negocio paneuropeo de misiles MBDA.

Las conversaciones, bautizadas con el nombre en clave de "Proyecto Bromo", se estancaron en el verano boreal, cuando las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre la gobernanza y la valoración, según fuentes internas.

Una de las fuentes dijo que las conversaciones, que implican dividir tecnología y puestos de trabajo políticamente sensibles entre Francia e Italia, no se habían visto favorecidas por la crisis de gobierno en París.

Según el diario francés La Tribune, los problemas también han incluido disputas sobre el reparto del trabajo, un asunto políticamente delicado.

