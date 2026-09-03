Un estudio reveló las 7 habilidades laborales que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

La inteligencia artificial llegó a revolucionar la vida en muchísimos aspectos, incluso en el laboral, pero en medio de las preocupaciones acerca de cómo el trabajo comenzará a automatizarse, un estudio reveló cuáles son las 7 habilidades laborales que no podrá reemplazar la IA.

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Mercado laboral: estas son las 7 habilidades blandas claves que la IA no puede reemplazar

La IA transformó las tareas y las dinámicas del mundo del trabajo, al automatizar y agilizar procesos que hasta hace poco tiempo solo requerían exclusivamente la intervención humana. En ese contexto, desde Randstad -la empresa especializada en gestión de talentos- realizó un estudio y definió cuáles son las cualidades claves para un trabajador que no serán reemplazadas por IA:

Pensamiento crítico: la IA puede procesar grandes volúmenes de información y generar respuestas en segundos, pero evaluar la calidad de esos resultados, identificar inconsistencias, interpretar el contexto y tomar decisiones adecuadas requiere criterio. El pensamiento crítico permite cuestionar la información disponible, contrastar fuentes y determinar cuándo un dato o una respuesta de la IA es válida y cuándo necesita ser revisada. Empatía e inteligencia emocional: comprender las emociones y necesidades de otras personas y responder de manera adecuada son capacidades especialmente relevantes en trabajos que involucran la gestión de equipos y colaboradores o la interacción con clientes, socios y proveedores. La empatía permite construir vínculos de confianza, manejar situaciones interpersonales y desenvolverse con sensibilidad frente a diferentes perspectivas y contextos. Creatividad: la IA puede generar textos, imágenes, ideas y alternativas a partir de grandes volúmenes de información, pero la creatividad también implica formular preguntas nuevas, conectar conocimientos de diferentes ámbitos y encontrar soluciones originales frente a problemas que no tienen una respuesta predeterminada. La capacidad de explorar nuevas perspectivas y plantear caminos alternativos seguirá siendo el principal motor de la innovación en las organizaciones y sigue siendo un terreno en el que el talento humano se destaca por sobre la IA. Comunicación: transmitir ideas con claridad, escuchar activamente, adaptar los mensajes a distintos interlocutores y construir acuerdos siguen siendo competencias centrales en cualquier organización. En un contexto donde cada vez más tareas pueden automatizarse, la capacidad de conectar personas, facilitar conversaciones y transformar información en conceptos claros cobra un valor diferencial.



Adaptabilidad. Las herramientas, procesos y formas de trabajar están evolucionando continuamente, al igual que el contexto en el que las organizaciones se mueven, haciendo de la incertidumbre un elemento permanente, por lo que la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, asumir cambios sobre la marcha y aprender nuevas maneras de hacer las cosas se convierte en un factor clave para mantenerse empleable. Los profesionales flexibles y abiertos al aprendizaje están mejor preparados y cuentan con mayores recursos para desenvolverse en entornos de incertidumbre y cambio. Colaboración. Aún con la creciente incorporación de IA, el trabajo sigue siendo cada vez más interdependiente y las organizaciones tienen estructuras más planas y matriciales y con dotaciones diversas, heterogéneas y distribuidas. En este escenario, las compañías necesitan integrar personas, tecnología y conocimientos diversos para alcanzar sus objetivos. Colaborar, negociar, compartir conocimiento, tender puentes y construir consensos son competencias fundamentales para el funcionamiento de los equipos de trabajo. Aprendizaje continuo. En un mundo donde los conocimientos, las herramientas y las metodologías de trabajo evolucionan a un ritmo vertiginoso, la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida se convierte en una ventaja competitiva. No se trata solamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de desarrollar la curiosidad y la disposición necesarias para actualizar conocimientos, adquirir nuevas competencias y responder a las profundas transformaciones del mundo del trabajo que están acortando radicalmente la vida útil de los conocimientos y habilidades laborales.

https://www.eldestapeweb.com/tecnologia/polemica-inteligencia-artificial-advierten-destruye-libros-entrenarse-violaria-ley-argentina-202682512210

Qué recomiendan los especialistas para no perder trabajo frente a la IA

Ante la nueva realidad del mercado laboral, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó: "El desafío no pasa solamente por aprender a utilizar nuevas herramientas de tecnología, sino también por fortalecer aquellas capacidades que nos permiten aportar valor de una manera que la tecnología no puede replicar".

"La capacidad para aprender, adaptarse y trabajar con la IA como aliada será cada vez más determinante, tanto para el desarrollo profesional, como para mantener y fortalecer la empleabilidad a futuro”, concluyó Andrea Avila.