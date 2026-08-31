Transformación laboral: las tecnologías clave que se volvieron obligatorias en las búsquedas de empleo

Saber manejar una herramienta de inteligencia artificial ya dejó de ser un plus en las búsquedas de empleo digital. En México, se convirtió directamente en un requisito excluyente para una de cada tres vacantes.

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Según el Product Talent Landscape 2026, un estudio elaborado por Gustavo Vela junto con la comunidad Product Latam, el 33,3% de las vacantes de gestión de producto publicadas en México en agosto exigía conocimientos de IA, seis puntos porcentuales más que cuatro meses antes. El análisis procesó 9.399 ofertas de LinkedIn en Estados Unidos y cinco países latinoamericanos, con 714 correspondientes a México, concentradas en su mayoría en la Ciudad de México.

México, todavía por debajo de la región

La comparación regional muestra a México en un lugar intermedio: Colombia lidera con 46,4% de las vacantes pidiendo IA, seguida por Chile con 38,5% y Brasil con 31,8%. Estados Unidos, mientras tanto, alcanzó el 54,8% y ya le saca una distancia considerable al resto de la región. Los empleadores mencionan agentes de IA en 1.087 ofertas del total analizado, modelos de lenguaje en 886 y asistentes de código en 558.

El requisito ya no es solo saber usar un chatbot

El estudio encontró que las vacantes que piden IA también elevan otras exigencias técnicas: el 48,3% de esos puestos requiere conocimientos tecnológicos, contra el 26,4% de las ofertas que no mencionan IA. Empieza a pesar más comprender integraciones mediante API y arquitectura de datos, una señal de que la demanda se corre desde el simple uso de una herramienta hacia saber incorporar modelos dentro de un producto digital.

Un cambio que va más allá del mundo del producto

El fenómeno no se limita a esta disciplina. McKinsey Global Institute encontró que la demanda latinoamericana de fluidez en IA creció casi once veces entre 2023 y 2025, principalmente fuera de ocupaciones STEM. Y en México, el 95% de las empresas consultadas por el Foro Económico Mundial espera que las herramientas de IA transformen sus operaciones hacia 2030.