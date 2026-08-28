Ataques más rápidos e invisibles: la alarmante técnica que usa la Inteligencia Artificial contra los gamers

El gaming dejó de ser solo entretenimiento hace rato: hoy mueve microtransacciones, activos virtuales y datos personales, todo dentro de la misma plataforma. Esa mezcla lo convirtió en un blanco cada vez más atractivo para el cibercrimen, y la inteligencia artificial aceleró el problema aún más.

Según un informe de VU, compañía especializada en identidad digital, los ataques contra la industria gamer dejaron de ser vulneraciones simples para convertirse en operaciones automatizadas apoyadas en IA generativa. Eso les permite a los atacantes armar campañas de ingeniería social hiperrealistas, capturar credenciales de forma masiva y duplicar sitios oficiales para robar cuentas y suplantar identidades, todo con una velocidad que antes no existía.

Los engaños que circulan hoy

Entre las modalidades más frecuentes aparecen la distribución de malware a través de chats de juego, promesas falsas de activos virtuales que nunca se entregan, y páginas clonadas de procesadores de pago diseñadas específicamente para robar datos financieros. Validar solo una contraseña, según VU, ya dejó de ser suficiente para frenar este tipo de ataques.

La protección de los más chicos, un tema clave

Uno de los puntos más sensibles pasa por los menores de edad. Sebastián Stranieri, CEO de VU, remarca que en el gaming conviven niños, adolescentes y adultos, por lo que la ciberseguridad debe pensarse desde la responsabilidad social. La compañía señala que la verificación biométrica con prueba de vida, combinada con fuentes confiables de validación de edad, ayuda a comprobar quién está realmente detrás de una cuenta, sin depender de controles fáciles de evadir.

Seguridad sin arruinar la experiencia

La tendencia en la industria apunta a la autenticación adaptativa: sistemas que evalúan el comportamiento de forma continua y solo piden verificaciones extra cuando detectan un riesgo real, sin generar fricción en el uso habitual. Entre las recomendaciones para los jugadores, VU sugiere desconfiar de links recibidos por mensajería, usar passkeys resistentes al phishing, y revisar bien los datos de un procesador de pago antes de autorizar cualquier transacción.